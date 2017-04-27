Прямая трансляция матчей девятого тура КПЛ

Все игры пройдут сегодня.
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Фото с сайта static.digit.in
Сегодня, 29 апреля, пройдут матчи девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встречаются "Шахтер" - "Ордабасы" (16:00), "Тобол" - "Иртыш" (16:00), "Кайсар" - "Астана" (16:00), "Окжетпес" - "Актобе" (17:00), "Кайрат" - "Акжайык" (18:00), "Тараз" - "Атырау" (18:00).
Встречу "Кайрат" - "Акжайык" из Алматы в прямом эфире покажет телеканал KazSport. Другие игры будет транслировать ПФЛК-ТВ.