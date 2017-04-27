Непобежденный "Кайрат" и пропускающий "Шахтер" . Что нужно знать о предстоящих матчах девятого тура КПЛ

Все игры тура состоятся сегодня.
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С интересными личными показателями подходят команды к девятому туру чемпионата Казахстана по футболу. Более подробно о них рассказывает корреспондент Vesti.kz.
- "Кайрат" остается единственным в премьер-лиге клубом, не потерпевшим поражения. В то же время у алматинцев самая миролюбивая команда, игравшая больше всех вничью. На ее счету три победы и шесть ничейных результатов.
- В преддверии девятого тура самыми результативными командами считаются "Астана", "Кайрат", "Иртыш". У них - по 17 забитых голов. Меньше всех ворота соперников поражал "Актобе" - четыре раза.
- Самую образцовую игру в обороне показывают "Тобол" и "Кайсар", пропустившие по пять мячей. Самая "дырявая" защита у "Шахтера" - 14 пропущенных мячей.
- "Акжайык" никогда не побеждал в чемпионате в Алматы. В десяти играх потерпел девять поражений и один раз сыграл вничью. Забил семь мячей, а пропустил аж 27.
- "Шахтер" и "Атырау" по-прежнему не знают побед в КПЛ. В итоге, в таблице расположились на 11-м и 12-м местах соответственно.
- У "Астаны" пока самая длительная победная серия в премьер-лиге. Действующий чемпион набирал максимальное количество очков в шести турах подряд.
Напомним, что матчи девятого тура пройдут сегодня, 29 апреля. Встречаются "Шахтер" - "Ордабасы", "Тобол" - "Иртыш", "Кайрат" - "Акжайык", "Кайсар" - "Астана", "Тараз" - "Атырау", "Окжетпес" - "Актобе". С прогнозом нашего эксперта на предстоящие игры можно ознакомиться здесь. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.