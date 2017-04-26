Аслан Дарабаев стал автором самого красивого гола восьмого тура КПЛ

В тройке лучших мячи игроков "Кайрата" и "Тобола".
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Аслан Дарабаев (в синем). Фото предоставлено пресс-службой ФК "Иртыш".
На Vesti.kz завершилось голосование за самый красивый гол восьмого тура казахстанской премьер-лиги.
Лучшим читатели назвали мяч игрока "Иртыша" Аслана Дарабаева в ворота своей бывшей команды - алматинского "Кайрата"(3:3). За игрока сборной Казахстана свои голоса отдали 54 процента респондентов.
На втором месте расположился красивый удар капитана "Кайрата" Бауржана Исламхана в том же матче. За него проголосовали 28 процентов читателей.
Замкнул тройку лидеров победный мяч легионера "Тобола" Джордже Деспотовича (10 процентов) в ворота "Ордабасы" (2:1).
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