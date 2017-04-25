Мотивирующую речь президента "Ордабасы" Байсеитова показали в программе "Наш футбол.kz"

В новом выпуске рассказывается о самых интересных событиях восьмого тура КПЛ.
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Бахтияр Байсеитов (справа). Фото пресс-службы "Ордабасы"
На телеканале "Сетанта Казахстан" вышел новый выпуск программы "Наш футбол.kz", передает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз ведущий Петр Воликов рассказывает о самых интересных событиях восьмого тура казахстанской премьер-лиги.
Зрители увидят мотивирующую речь президента "Ордабасы" Бахтияра Байсеитова. Кроме того, ведущий нашел, чем может занять после завершения карьеры лучший бомбардир КПЛ Жерар Гоу из "Кайрата".
Программы "Наш футбол.kz" выходит каждую среду в 22:30 по астанинскому времени на телеканале "Сетанта Казахстан".
На этот раз ведущий Петр Воликов рассказывает о самых интересных событиях восьмого тура казахстанской премьер-лиги.
Зрители увидят мотивирующую речь президента "Ордабасы" Бахтияра Байсеитова. Кроме того, ведущий нашел, чем может занять после завершения карьеры лучший бомбардир КПЛ Жерар Гоу из "Кайрата".
Программы "Наш футбол.kz" выходит каждую среду в 22:30 по астанинскому времени на телеканале "Сетанта Казахстан".