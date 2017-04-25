Хотят казахстанские клубы пригласить Роналду? Приглашайте, но не за счет госбюджета - эксперт

Клубам законодательно хотят запретить финансирование легионеров.

Известный футзальный функционер Николай Иванов высказал свое мнение Vesti.kz о готовящихся поправках в законодательные акты, которые запретят финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе.



"Как мы знаем, футзальный клуб "Кайрат" существует на частные деньги. Значит, и футбол может быть в частных руках. Но нет, всех устраивает "распил" бюджета. А это уже неэффективный менеджмент.



В Актобе, в моем родном городе, у одноименной команды нет ничего, кроме зарплатной ведомости. Пришел в клуб новый руководитель. Все его хвалили. А он чем занялся? Открыл бутики по продажам атрибутики и так далее, а не начал с главного - у команды нет резервного поля. Хотя этим он должен был озаботиться еще в прошлом году, как только приступил к своим новым обязанностям.



А сейчас что мы видим? ФК "Актобе" играть негде. Домашние матчи переносятся на более поздний срок.



Хотите Роналду пригласить? Да ради бога, находите деньги и приглашайте, но не за счет госбюджета. Народные деньги должны идти на социальные программы - здравоохранение, образование, пенсионеров, инвалидов. Почему все рвутся в большой футбол? Потому что там бюджеты, распил. Вот сколько руководителей поменялись в ФК "Актобе", а ничего не построено с 2005 гола, когда клуб впервые в своей истории стал чемпионом. Несколько раз поле перестелили и все равно оно не лучшего качества, тогда как не было и нет манежа, собственной базы. Ничего нет.



Это разве управление клубом? 15 лет назад я с помощью некоторых людей положил паркет во Дворце спорта "Коныс". И ничего, до сих пор на нем играют. Значит, можно что-то оставить после себя. Но почему-то никто не хочет этим заниматься. Наверное, многие хотят, чтобы мы всю жизнь футбол развивали, для чего продолжали бы выделять государственные средства, а их в свою очередь "распиливали". Таким образом, эти люди сами кушают, потом их дети, а потом и внуки.



Сегодня, если кто-то что-то строит, это футбольный клуб "Кайрат". У него есть поля, базы. Кто еще этим может похвастаться?", - рассказал Николай Иванов.



Отметим, что министерство культуры и спорта Казахстана ранее подготовило поправки в законодательные акты, которые запретили бы финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе. Подробности можно прочитать здесь.