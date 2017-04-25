Почему Хижниченко не удается раскрыться в солигорском "Шахтере"

Казахстанский футболист снова пробует свои силы в зарубежном чемпионате.

В межсезонье Сергей Хижниченко уехал набираться опыта в чемпионат Беларуси по футболу, который по своему уровню не сильнее казахстанской премьер-лиги. Но несмотря на это, форварду национальной сборной не удается выйти на ведущие роли в солигорском "Шахтере". О возможных причинах рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Сначала отдадим должное футболисту. Он один из немногих, кто пытался всегда уехать в зарубежный чемпионат. Пробовал свои силы в Польше, но за два сезона за "Корону" забил лишь один гол в 26 играх. Теперь вот старается доказать состоятельность в Беларуси, куда явно отправился не на заработки. Ведь в Беларуси платят значительно меньше, чем в КПЛ. И пока для его "Шахтера" все складывается более чем успешно.



После четырех туров солигорский клуб лидирует в чемпионате с десятью очками, не зная поражений. Более того, не пропустил ни одного мяча. Вдобавок вышел в финал Кубка страны. При этом Сергей Хижниченко принял участие в четырех матчах чемпионата. И в них выходил только на замену. В стартовом составе появлялся лишь в трех кубковых встречах. Всего отыграл восемь официальных встреч. Забил два гола, но оба с пенальти.



В общем, ему не приходится жаловаться на нехватку игрового времени. Тем не менее его пока не назовешь игроком основного состава "Шахтера" и вот почему.







Главный тренер солигорцев Олег Кубарев больше доверяет своему соотечественнику Денису Лаптеву (на снимке), забившему во всех турнирах три гола. И эти мячи он провел с игры, в отличие от Хижниченко.



Вдобавок Лаптев превосходит казахстанца в технике и координации, хотя Денис не может быть спокоен за свое место в составе, поскольку Сергей его подпирает и в основном выходит вместо него на замену.



Хижниченко иногда удаются хорошие отрезки в матче, но нельзя сказать, что он постоянно нагнетает ворота соперников или обыгрывает по несколько защитников. Да и вообще обводка - не сильная сторона экс-форварда "Актобе".



Другое дело, что "Шахтер" не показывает своей лучшей игры, о чем постоянно твердят болельщики. По их мнению, команде не хватает хорошего плеймейкера, который своими проникающими передачами мог бы нападающих снабжать мячами. Отсюда и игра в "бей - беги".



Очки "Шахтеру" давались в основном из-за ошибок соперника, где-то благоволила удача или удавалось выигрывать благодаря автоголу. Что интересно, сам Олег Кубарев не скрывает, что команда показывает примитивный футбол. Объясняет он это неважным качеством полей, с чем нельзя не согласиться.







В то же время белорусский специалист является сторонником широкой ротации. Дает играть каждому подопечному, а в игре проводит все три замены. Считает, что задействовав как можно больше футболистов, преодолеет длинную дистанцию безболезненно. То есть свой шанс Хижниченко получает, а ему со своей стороны надо его использовать сполна. Ведь от игры к игре форму набирают другие игроки "Шахтера". Уж они-то не меньше хотят выходить в основе. Следовательно, Хижниченко следует утвердиться хотя бы в роли второго форварда. Ну а если к концу первого круга не обретет голевое чутье, то рискует потерять доверие главного тренера.



По мнению болельщиков, Хижниченко пока слабоват, чтобы стать ударной силой "Шахтера". Возможно, когда разыграется солигорская команда, нападающий сборной Казахстана более лучше себя проявит в чемпионате Беларуси. Сейчас он не впечатляет.



Кстати, лучшим бомбардиром в белорусской элите является бывший форвард "Атырау" Александр Макась. За "Торпедо-БелАЗ" он отличился четыре раза в четырех матчах, а его клуб идет на восьмом месте в таблице. За атыраусцев он провел 24 игры в прошлом сезоне. И забил один мяч.



Напомним, что Сергей Хижниченко контракт с "Шахтером" подписал 23 января 2017 года. Для 25-летнего форварда солигорский клуб стал восьмой командой в карьере. До этого он выступал в чемпионатах Казахстана и Польши.



Фото: с сайта ФК "Шахтер" (Солигорск)