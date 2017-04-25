Почему Хижниченко не удается раскрыться в солигорском "Шахтере"

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Дорошина Айнитдинова 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Попко Файзиев 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 12:50
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Амкар Краснодар 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:0
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 0:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:1
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 18:6
Австралия Казахстан 14:10
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:0
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:0
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 0:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:1
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Обсуждаемые

Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Почему Хижниченко не удается раскрыться в солигорском "Шахтере"

Казахстанский футболист снова пробует свои силы в зарубежном чемпионате.

Ссылки по теме:

2 Комментария
Фото с сайта ФК "Шахтер" (Солигорск)
Фото с сайта ФК "Шахтер" (Солигорск)

В межсезонье Сергей Хижниченко уехал набираться опыта в чемпионат Беларуси по футболу, который по своему уровню не сильнее казахстанской премьер-лиги. Но несмотря на это, форварду национальной сборной не удается выйти на ведущие роли в солигорском "Шахтере". О возможных причинах рассказывает корреспондент Vesti.kz.    

Сначала отдадим должное футболисту. Он один из немногих, кто пытался всегда уехать в зарубежный чемпионат. Пробовал свои силы в Польше, но за два сезона за "Корону" забил лишь один гол в 26 играх. Теперь вот старается доказать состоятельность в Беларуси, куда явно отправился не на заработки. Ведь в Беларуси платят значительно меньше, чем в КПЛ. И пока для его "Шахтера" все складывается более чем успешно.

После четырех туров солигорский клуб лидирует в чемпионате с десятью очками, не зная поражений. Более того, не пропустил ни одного мяча. Вдобавок вышел в финал Кубка страны. При этом Сергей Хижниченко принял участие в четырех матчах чемпионата. И в них выходил только на замену. В стартовом составе появлялся лишь в трех кубковых встречах. Всего отыграл восемь официальных встреч. Забил два гола, но оба с пенальти.   

В общем, ему не приходится жаловаться на нехватку игрового времени. Тем не менее его пока не назовешь игроком основного состава "Шахтера" и вот почему.



Главный тренер солигорцев Олег Кубарев больше доверяет своему соотечественнику Денису Лаптеву (на снимке), забившему во всех турнирах три гола. И эти мячи он провел с игры, в отличие от Хижниченко.

Вдобавок Лаптев превосходит казахстанца в технике и координации, хотя Денис не может быть спокоен за свое место в составе, поскольку Сергей его подпирает и в основном выходит вместо него на замену.   

Хижниченко иногда удаются хорошие отрезки в матче, но нельзя сказать, что он постоянно нагнетает ворота соперников или обыгрывает по несколько защитников. Да и вообще обводка - не сильная сторона экс-форварда "Актобе".

Другое дело, что "Шахтер" не показывает своей лучшей игры, о чем постоянно твердят болельщики. По их мнению, команде не хватает хорошего плеймейкера, который своими проникающими передачами мог бы нападающих снабжать мячами. Отсюда и игра в "бей - беги".

Очки "Шахтеру" давались в основном из-за ошибок соперника, где-то благоволила удача или удавалось выигрывать благодаря автоголу. Что интересно, сам Олег Кубарев не скрывает, что команда показывает примитивный футбол. Объясняет он это неважным качеством полей, с чем нельзя не согласиться. 



В то же время белорусский специалист является сторонником широкой ротации. Дает играть каждому подопечному, а в игре проводит все три замены. Считает, что задействовав как можно больше футболистов, преодолеет длинную дистанцию безболезненно. То есть свой шанс Хижниченко получает, а ему со своей стороны надо его использовать сполна. Ведь от игры к игре форму набирают другие игроки "Шахтера". Уж они-то не меньше хотят выходить в основе. Следовательно, Хижниченко следует утвердиться хотя бы в роли второго форварда. Ну а если к концу первого круга не обретет голевое чутье, то рискует потерять доверие главного тренера.

По мнению болельщиков, Хижниченко пока слабоват, чтобы стать ударной силой "Шахтера". Возможно, когда разыграется солигорская команда, нападающий сборной Казахстана более лучше себя проявит в чемпионате Беларуси. Сейчас он не впечатляет. 

Кстати, лучшим бомбардиром в белорусской элите является бывший форвард "Атырау" Александр Макась. За "Торпедо-БелАЗ" он отличился четыре раза в четырех матчах, а его клуб идет на восьмом месте в таблице. За атыраусцев он провел 24 игры в прошлом сезоне. И забил один мяч.

Напомним, что Сергей Хижниченко контракт с "Шахтером" подписал 23 января 2017 года. Для 25-летнего форварда солигорский клуб стал восьмой командой в карьере. До этого он выступал в чемпионатах Казахстана и Польши.

Фото: с сайта ФК "Шахтер" (Солигорск)

  Комментариев: 2
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Нариньо Сегодня 14:50
Статус: Профи
Рейтинг: 338
Не переживай Хижа! У тебя все получится!
Ответить 0
 
Zhum Сегодня 15:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1060
В сборную шансы тают как мартовский снег.
Ответить 0
 