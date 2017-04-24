Легионеров пусть содержат спонсоры, но финансирование на футбол сокращать нельзя - эксперт

Футбольный функционер Булат Есмагамбетов поддержал поправки в Закон.

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Ельсияр Канагатов на днях рассказал о готовящихся поправках в законодательные акты, которые запретят финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе.



Данную идею поддержал отечественный футбольный функционер Булат Есмагамбетов, но при условии, что выделяемые средства на футбол не сократят, а часть из них направят на улучшение инфраструктуры и развитие детско-юношеского футбола. Вот какое мнение он озвучил корреспонденту Vesti.kz.



"Моя позиция такая. В 2013 году, когда я работал в "Кайсаре", у нас был план, согласно которому в течение трех лет команда должна была отказаться от легионеров и играть казахстанскими футболистами. Меня поддержали в акимате. И у нас это получалось. Плюс в первой лиге досрочно стали чемпионами и забрали почти все номинации - "Лучший вратарь", "Лучший защитник", "Лучший легионер", "Лучший молодой игрок", "Лучший тренер" и так далее. Опрос проводился среди главных тренеров и капитанов. Поэтому я поддерживаю планируемые изменения.



Но это не значит, что нужно сокращать финансирование футбола, поскольку это дорогостоящий вид спорта. Просто необходимо, чтобы часть средств из бюджета шла на инфраструктуру и детско-юношеский футбол. Трех-четырех легионеров хорошего уровня вполне достаточно. И содержаться они должны за счет спонсоров. А то получается, что у нас каждый год меняются составы команд и все бюджетные деньги уходят в основном на сборы и зарплаты. А сейчас оказывается появились проблемы с полями, базами. Давно известно, что дети тренируются в ужасных условиях и нет массовости. Футбол только в городах, а в районах и областях будто бы нет детей, желающих им заниматься. Вот куда деньги должны направляться.



И чтобы не случилось такого, что с запретом финансирования легионеров из госбюджета сократили бюджеты клубов. Вопрос в их целевом использовании, иначе и легионеры, и дети останутся ни с чем.



Надо строить поля, базы. Почему бы клубам этим серьезно не заняться вместе с облспортами и так далее. Если будут уделять серьезное внимание улучшению инфраструктуры и развитию резерва, быстрее будут расти местные футболисты. А то радуемся появлению какого-нибудь талантливого игрока раз в десять лет.



Видите, как выходит. Клубы борются в чемпионате, выигрывают медали или Кубок, которые обошлись бюджету условно в три миллиарда тенге с учетом выплаты зарплат и премиальных, а за душой у них нет ничего. Да кому нужны эти медали и титулы без полей и технического оснащения. Я же прекрасно знаю, что многие команды арендуют для игр чемпионата поля, автобус, а их офисы зачастую также находятся в аренде. И еще хотят выставить клуб на продажу. Да кто его купит, такую пустышку. За одно название что ли деньги отдавать? Нет, конечно. Не может футбол развиваться без инфраструктуры", - рассказал Есмагамбетов.



Отметим, что Министерство культуры и спорта Казахстана ратует за то, чтобы были внесены поправки в законодательные акты, которые запретят финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе. Ранее свою точку зрения по этому вопросу высказал ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев.