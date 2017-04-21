"Акжайык" дома обыграл "Кайсар" и одержал вторую победу в сезоне

Кызылординский клуб не может выиграть в пятом туре кряду.
Сегодня 19:49
Ссылки по теме:
- "Кайрат" в меньшинстве отыграл два мяча у "Иртыша" и избежал первого поражения в сезоне
- "Астана" разгромила "Тараз" и продлила победную серию до шести игр
- "Тобол" за пять минут забил два гола "Ордабасы" и вырвал волевую победу
Фото с сайта ФК "Акжайык"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаУральский "Акжайык" одержал победу над кызылординским "Кайсаром" в матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тур 8
Акжайык - Кайсар 1:0
Голы: Валиуллин, 56 (1:0)
Турнирная таблица
Тур 8
Акжайык - Кайсар 1:0
Голы: Валиуллин, 56 (1:0)
Турнирная таблица
Игра, прошедшая в Уральске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 55-й минуте игры стал полузащитник Руслан Валиуллин.
Для "Акжайыка" эта победа стала второй в сезоне, команда с 10 очками осталась на седьмом месте в турнирной таблице. В активе "Кайсара", который не может выиграть в пятой игре кряду, 12 баллов.
Ранее в других матчах тура "Кайрат" в меньшинстве избежал поражения от "Иртыша" (3:3), "Астана" разгромила "Тараз" (4:0), а "Тобол" одержал волевую победу над "Ордабасы" (2:1).