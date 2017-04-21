Вдесятером смогли забить два гола, прижать "Иртыш", надо было играть так в первом тайме - Цхададзе

Тренер "Кайрата" объяснил, за счет чего соперник переиграл их в первом тайме.
Сегодня 18:18
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Главный тренер алматинского "Кайрата" Кахабер Цхададзе прокомментировал итог матча с павлодарским "Иртышом".
Встреча, прошедшая в рамках восьмого тура премьер-лиги в Павлодаре, закончилась со счетом 3:3. При этом во втором тайме алматинцы, играя в меньшинстве, сумели забить два гола и вырвать ничью.
"Сегодняшний матч разделился на две части: на первый тайм и второй. В первом мы забили быстрый гол, успокоились и "Иртыш" забил свои голы. Конечно, много единоборств проигрывали в середине поля, за счет этого и своего большого желания "Иртыш" нас переиграл в этом тайме. Во втором вы все видели сами. Вдесятером мы смогли два гола забить, прижать соперника, надо было играть так в первом тайме. Разберемся насчет игры, за второй тайм я им благодарен, смогли забить и еще моменты были. Конечно, класс наших футболистов высокий, просто нужно было показать характер, что они и сделали", - цитирует Цхададзе официальный сайт "Кайрата".
Ранее итог матчу подвел наставник "Иртыша" Димитар Димитров, назвав ничью обидным результатом.
Встреча, прошедшая в рамках восьмого тура премьер-лиги в Павлодаре, закончилась со счетом 3:3. При этом во втором тайме алматинцы, играя в меньшинстве, сумели забить два гола и вырвать ничью.
"Сегодняшний матч разделился на две части: на первый тайм и второй. В первом мы забили быстрый гол, успокоились и "Иртыш" забил свои голы. Конечно, много единоборств проигрывали в середине поля, за счет этого и своего большого желания "Иртыш" нас переиграл в этом тайме. Во втором вы все видели сами. Вдесятером мы смогли два гола забить, прижать соперника, надо было играть так в первом тайме. Разберемся насчет игры, за второй тайм я им благодарен, смогли забить и еще моменты были. Конечно, класс наших футболистов высокий, просто нужно было показать характер, что они и сделали", - цитирует Цхададзе официальный сайт "Кайрата".
Ранее итог матчу подвел наставник "Иртыша" Димитар Димитров, назвав ничью обидным результатом.