Прямые трансляции матчей восьмого тура КПЛ

Первая игра начнется в 14:00 по времени Астаны.
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Фото с сайта static.digit.in
Сегодня, 23 апреля, пройдут матчи восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встречаются "Иртыш" - "Кайрат" (14:00), "Астана" - "Тараз" (16:00), "Ордабасы" - "Тобол" (16:00), "Акжайык" - "Кайсар" (18:00).
Встречу "Иртыша" и "Кайрата" из Павлодара в прямом эфире покажет телеканал KazSport. Другие игры будет транслировать ПФЛК-ТВ.