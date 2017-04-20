УЕФА следит за выполнением "Астаной" условий соглашения по финансовому Fair Play

Вместе с рядом команд чемпион Казахстана подписал мировое соглашение.
Вчера 23:15
Ссылки по теме:
Фото с официального сайта "Астаны"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте сообщил о работе по соблюдению клубами финансового Fair Play.
Мировое соглашение из-за возникших нарушений подписали 14 клубов. Его условия полностью выполнили английский "Манчестер Сити", французский ПСЖ и хорватское "Динамо" (Загреб), которые теперь освобождены от него.
В полном объеме все задачи на сезон выполнили французский "Монако", турецкий "Фенербахче" и итальянская "Рома". Частично исполнили условия итальянский "Интер", а также "Бешикташ" и "Трабзонспор" из Турции, с которых будут сняты некоторые меры.
Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов
продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения. Среди них казахстанская "Астана" и три представителя чемпионата России - "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар".
"Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне 2016/17, станет известна к концу мая", - говорится в заявлении организации.
Напомним, в мае 2016 года "Астана" подписала с УЕФА мировое соглашение до сезона 2018/19. У казахстанского клуба была удержана сумма в два миллиона евро из премиальных от УЕФА (0,5 миллиона - фактический штраф, а еще 1,5 миллиона - условные). Столичный клуб также не может покупать футболистов до конца 2017 года.
Финансовый Fair Play был введен УЕФА в сезоне-2011/12 с целью заставить клубы более сбалансированно расходовать средства и избегать серьезных убытков.
Мировое соглашение из-за возникших нарушений подписали 14 клубов. Его условия полностью выполнили английский "Манчестер Сити", французский ПСЖ и хорватское "Динамо" (Загреб), которые теперь освобождены от него.
В полном объеме все задачи на сезон выполнили французский "Монако", турецкий "Фенербахче" и итальянская "Рома". Частично исполнили условия итальянский "Интер", а также "Бешикташ" и "Трабзонспор" из Турции, с которых будут сняты некоторые меры.
Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов
продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения. Среди них казахстанская "Астана" и три представителя чемпионата России - "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар".
"Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне 2016/17, станет известна к концу мая", - говорится в заявлении организации.
Напомним, в мае 2016 года "Астана" подписала с УЕФА мировое соглашение до сезона 2018/19. У казахстанского клуба была удержана сумма в два миллиона евро из премиальных от УЕФА (0,5 миллиона - фактический штраф, а еще 1,5 миллиона - условные). Столичный клуб также не может покупать футболистов до конца 2017 года.
Финансовый Fair Play был введен УЕФА в сезоне-2011/12 с целью заставить клубы более сбалансированно расходовать средства и избегать серьезных убытков.