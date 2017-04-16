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Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
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Темиртау Номад 19:00
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Групповая гонка. Финал 258 км.
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Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

"Ордабасы" играл с "Кайратом" с одолжением. Мол, "Кайсар" победили, а теперь отдохнем - Ордабаев

Благодаря победе над шымкентцами алматинцы поднялись на третье место в таблице.

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9 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Куралбек Ордабаев в свое время поиграл за "Кайрат" и "Ордабасы". Ранее шымкентский клуб именовался сначала "Металлургом", затем "Мелиоратором". В связи с этим корреспондент Vesti.kz попросил ветерана казахстанского футбола прокомментировать матч вышеназванных команд в рамках седьмого тура премьер-лиги.

"Мы предполагали, что "Ордабасы" является одним из лидеров чемпионата. Тем более что в последнее время он исправно отбирал очки у "Кайрата". И в Алматы, и в Шымкенте. Очень многого ожидали от игры двух южных команд. Но шымкентцы не показали той игры, которая была в матчах с "Астаной" или "Кайсаром".

С другой стороны, определенные надежды связывались с "Кайратом", когда он, наконец-то, покажет содержательную и результативную игру. И в этот раз алматинцы выдали хороший матч. Во всяком случае сыграли лучше, чем в предыдущих турах.

Видимо, "Ордабасы" предоставил все условия для такой игры. У "Кайрата" было больше желания победить. Тем не менее у "Ордабасы" имелись шансы отыграться. Надо было ими воспользоваться. А так, гости оказались не готовы ко встрече с "Кайратом". Причины должен искать главный тренер. 

"Ордабасы" обязан сделать определенные выводы, если хочет быть призером, а то играл как бы с одолжением. Мол, "Кайсар" победили, а теперь отдохнем. И излишне много в команде возрастных игроков. Выдержат ли они всю дистанцию, покажет время. 

Что интересно, временами футболисты "Ордабасы" смотрелись неплохо. Но счет на табло. "Кайрат" победил заслуженно. Продолжат алматинцы играть в том же духе, будут с "Астаной" бороться за чемпионство. 

Есть ли вина в пропущенных мячах Бекбаева? По крайней мере, не выручил. И чувствовал себя слишком вольготно. Нельзя заигрываться с мячом и соперником. Могут наказать. Это говорит о недисциплинированной игре. Наверное, думает, что он незаменимый вратарь. 

У "Кайрата" понравился Иво Иличевич. Постоянно создавал остроту, не боялся брать на себя игру.  

Думаю, "Астана", "Кайрат", "Тобол", "Ордабасы", "Иртыш" поборются за призовые места в этом году. По их игре видно, что не мучаются на поле, а играют в футбол. Составы этих пяти команд укомплектованы хорошими игроками", - рассказал Ордабаев.

Напомним, что "Кайрат" со счетом 3:0 выиграл у "Ордабасы" в седьмом туре КПЛ. Более подробно об играх данного тура можно прочитать здесь. Матчи следующего тура пройдут 23 апреля. "Кайрат" на выезде сыграет с "Иртышом", а "Ордабасы" на своем поле примет "Тобол". Турнирная таблица приведена в этой ссылке.  
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Алтай Калимов Вчера 18:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1329
Куад
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Дархан Касабаев Вчера 19:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3229
Ответить 0
 
Стратег Вчера 19:52
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Ордабасы играла хорошо. Просто Кайрат был на голову выше
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тигр котовский Вчера 19:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Да орда расхлябно играло
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ермек кожахмет Вчера 20:28
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
что кайсар или актобе лысые что ли или им нет места в лидерах может заранее приготовили итоговую таблицу
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Fankz Сегодня 00:29
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4381
ермек кожахмет, да ладно) Никто не лысый, разве что Гейнрих)) Просто в игру выступили профессионалы, нюхавшие порох в ЛЧ/ЛЕ, силы надо распределить на весь сезон - это марафон. И команды, которые после 2-3 туров были в лидерах, постепенно занимают свои места - об этом речь.
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Marat Orazbayev Вчера 22:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1859
Просто Кайрат не имел права оступиться дома
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 00:26
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4381
Marat Orazbayev, ну это общие слова, оступались же. Просто сыграли ПРОФЕССИОНАЛЬНО, на загляденье. Можно было уныло выиграть, но не таков "Кайрат")) игра при этом получилась еще и просто красивой.
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Fankz Сегодня 00:23
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4381
Можно очень даже поспорить что "Ордабасы" играл с "Кайратом" с одолжением. Ничего подобного. Никто с "Кайратом" так не играет, все стараются "через не могу", лучше с "Кайратом" выложатся на 200%, а потом пару-другую игр проиграют. Просто у "Орды" игра не клеилась, ну никак. Так ведь тоже бывает, не идет мяч в ворота, при том что старались. Видно было, что не ожидали ТАКОГО НАПОРА с первых минут. А так их упрекнуть нельзя, просто не их день.
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