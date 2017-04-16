"Ордабасы" играл с "Кайратом" с одолжением. Мол, "Кайсар" победили, а теперь отдохнем - Ордабаев

Благодаря победе над шымкентцами алматинцы поднялись на третье место в таблице.
Вчера 18:39
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Куралбек Ордабаев в свое время поиграл за "Кайрат" и "Ордабасы". Ранее шымкентский клуб именовался сначала "Металлургом", затем "Мелиоратором". В связи с этим корреспондент Vesti.kz попросил ветерана казахстанского футбола прокомментировать матч вышеназванных команд в рамках седьмого тура премьер-лиги.
"Мы предполагали, что "Ордабасы" является одним из лидеров чемпионата. Тем более что в последнее время он исправно отбирал очки у "Кайрата". И в Алматы, и в Шымкенте. Очень многого ожидали от игры двух южных команд. Но шымкентцы не показали той игры, которая была в матчах с "Астаной" или "Кайсаром".
С другой стороны, определенные надежды связывались с "Кайратом", когда он, наконец-то, покажет содержательную и результативную игру. И в этот раз алматинцы выдали хороший матч. Во всяком случае сыграли лучше, чем в предыдущих турах.
Видимо, "Ордабасы" предоставил все условия для такой игры. У "Кайрата" было больше желания победить. Тем не менее у "Ордабасы" имелись шансы отыграться. Надо было ими воспользоваться. А так, гости оказались не готовы ко встрече с "Кайратом". Причины должен искать главный тренер.
"Ордабасы" обязан сделать определенные выводы, если хочет быть призером, а то играл как бы с одолжением. Мол, "Кайсар" победили, а теперь отдохнем. И излишне много в команде возрастных игроков. Выдержат ли они всю дистанцию, покажет время.
Что интересно, временами футболисты "Ордабасы" смотрелись неплохо. Но счет на табло. "Кайрат" победил заслуженно. Продолжат алматинцы играть в том же духе, будут с "Астаной" бороться за чемпионство.
Есть ли вина в пропущенных мячах Бекбаева? По крайней мере, не выручил. И чувствовал себя слишком вольготно. Нельзя заигрываться с мячом и соперником. Могут наказать. Это говорит о недисциплинированной игре. Наверное, думает, что он незаменимый вратарь.
У "Кайрата" понравился Иво Иличевич. Постоянно создавал остроту, не боялся брать на себя игру.
Думаю, "Астана", "Кайрат", "Тобол", "Ордабасы", "Иртыш" поборются за призовые места в этом году. По их игре видно, что не мучаются на поле, а играют в футбол. Составы этих пяти команд укомплектованы хорошими игроками", - рассказал Ордабаев.
Напомним, что "Кайрат" со счетом 3:0 выиграл у "Ордабасы" в седьмом туре КПЛ. Более подробно об играх данного тура можно прочитать здесь. Матчи следующего тура пройдут 23 апреля. "Кайрат" на выезде сыграет с "Иртышом", а "Ордабасы" на своем поле примет "Тобол". Турнирная таблица приведена в этой ссылке.
"Мы предполагали, что "Ордабасы" является одним из лидеров чемпионата. Тем более что в последнее время он исправно отбирал очки у "Кайрата". И в Алматы, и в Шымкенте. Очень многого ожидали от игры двух южных команд. Но шымкентцы не показали той игры, которая была в матчах с "Астаной" или "Кайсаром".
С другой стороны, определенные надежды связывались с "Кайратом", когда он, наконец-то, покажет содержательную и результативную игру. И в этот раз алматинцы выдали хороший матч. Во всяком случае сыграли лучше, чем в предыдущих турах.
Видимо, "Ордабасы" предоставил все условия для такой игры. У "Кайрата" было больше желания победить. Тем не менее у "Ордабасы" имелись шансы отыграться. Надо было ими воспользоваться. А так, гости оказались не готовы ко встрече с "Кайратом". Причины должен искать главный тренер.
"Ордабасы" обязан сделать определенные выводы, если хочет быть призером, а то играл как бы с одолжением. Мол, "Кайсар" победили, а теперь отдохнем. И излишне много в команде возрастных игроков. Выдержат ли они всю дистанцию, покажет время.
Что интересно, временами футболисты "Ордабасы" смотрелись неплохо. Но счет на табло. "Кайрат" победил заслуженно. Продолжат алматинцы играть в том же духе, будут с "Астаной" бороться за чемпионство.
Есть ли вина в пропущенных мячах Бекбаева? По крайней мере, не выручил. И чувствовал себя слишком вольготно. Нельзя заигрываться с мячом и соперником. Могут наказать. Это говорит о недисциплинированной игре. Наверное, думает, что он незаменимый вратарь.
У "Кайрата" понравился Иво Иличевич. Постоянно создавал остроту, не боялся брать на себя игру.
Думаю, "Астана", "Кайрат", "Тобол", "Ордабасы", "Иртыш" поборются за призовые места в этом году. По их игре видно, что не мучаются на поле, а играют в футбол. Составы этих пяти команд укомплектованы хорошими игроками", - рассказал Ордабаев.
Напомним, что "Кайрат" со счетом 3:0 выиграл у "Ордабасы" в седьмом туре КПЛ. Более подробно об играх данного тура можно прочитать здесь. Матчи следующего тура пройдут 23 апреля. "Кайрат" на выезде сыграет с "Иртышом", а "Ордабасы" на своем поле примет "Тобол". Турнирная таблица приведена в этой ссылке.