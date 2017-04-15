Стойлов прокомментировал незабитый Кабанангой пенальти и отсутствие Эрича и Логвиненко в игре с "Окжетпесом"

Тренер "Астаны" также рассказал о новом поле команды.

Главный тренер "Астаны"подвел итог матчу с кокшетауским "Окжетепесом" (3:0) в седьмом туре премьер-лиги, информирует официальный сайт столичного клуба.- "Астана" одержала заслуженную победу, мы были намного лучше. В первом тайме у нас были моменты, но мы не сумели их забить, но забили во втором. Что касается соперника, то "Окжетпес" показал хорошую организацию и желание в обороне.- У нас есть еще и Патрик с Дидаром. Не хочу индивидуально оценивать, но повторюсь, нашим форвардам необходимо еще набирать форму. Все работают, стараются, это очень важно. Когда ты работаешь, трудишься, придет твой момент играть, это показал сегодня Жалмукан.- Они могут играть и вместе. Для хорошего футболиста всегда найдется место в составе. Но сравнивать сейчас не нужно, Граховац хороший футболист, но ему еще нужно время для адаптации в команде, ему необходимо еще поднять свой уровень, чтобы показать свои максимальные качества.- Мне без разницы кто сделает дубль или хет-трик. Я перед игрой определил бьющих пенальти – первый в этом списке Джуниор Кабананга, второй Срджан Граховац, третий Роман Муртазаев. Первый Джуниор не забил, поэтому второй бил Срджан. Любой игрок может не забить, даже великие промахивались с одиннадцатиметровой отметки, но это было мое решение.- Ненад здоров. Я никогда не говорил, что меня не устраивает игра Эрича, на данный момент меня устраивает игра Мокина.- И то, и то. В матче против "Актобе" Юра получил ушиб колена, но он восстановился вчера и был готов сыграть. Но мы еще до матча против западно-казахстанского клуба планировали, что Логвиненко отдохнет в матче с "Окжетпесом". У меня сейчас в распоряжении 6 равносильных защитников, которые показывают футбол хорошего уровня, поэтому мы имеем возможность делать ротацию.- У нас на данный момент нет возможности играть на другом стадионе. Вы не представляете, какой большой объем работы был проделан, чтобы привести это поле в надлежащее состояние, засыпали крошкой, полили. Наш спортивный директор Александр Коночкин не спал несколько дней, чтобы подготовить это поле. Даже если поле было готово, то для болельщиков, или работы журналистов, на этом стадионе условия не самые лучшие. Для меня не важно, выигрываем мы или нет на этом поле, для меня главное, чтобы были хорошие условия для игры в футбол.