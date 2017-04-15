Стойлов прокомментировал незабитый Кабанангой пенальти и отсутствие Эрича и Логвиненко в игре с "Окжетпесом"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
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Тоттенхэм Борнмут 4:0
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ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Левадия 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Астана (мол) 3:2
Иртыш (мол) Акжайык (мол) 2:1
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Попко Вилелья Мартинес 1:2
Керимбаева Саркисова 2:0
Салаба, Сикора Хабибулин, Попко 2:1
Кремень, Сизикова Клюева, Шарифова 2:1
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Минокоси Дияс 0:2
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
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Миддлсбро Арсенал 01:00
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Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
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Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
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Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
>>>
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Кельн Хоффенхайм 00:30
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Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Севилья Гранада 00:45
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Реал М Барселона 00:45
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Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Иртыш Кайрат
Ордабасы Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Стойлов прокомментировал незабитый Кабанангой пенальти и отсутствие Эрича и Логвиненко в игре с "Окжетпесом"

Тренер "Астаны" также рассказал о новом поле команды.

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1 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов подвел итог матчу с кокшетауским "Окжетепесом" (3:0) в седьмом туре премьер-лиги, информирует официальный сайт столичного клуба.

- "Астана" одержала заслуженную победу, мы были намного лучше. В первом тайме у нас были моменты, но мы не сумели их забить, но забили во втором. Что касается соперника, то "Окжетпес" показал хорошую организацию и желание в обороне.

- Кто из нападающих вашей команды Ллуллаку, Кабананга и Муртазаев находится в наилучшей форме?

- У нас есть еще и Патрик с Дидаром. Не хочу индивидуально оценивать, но повторюсь, нашим форвардам необходимо еще набирать форму. Все работают, стараются, это очень важно. Когда ты работаешь, трудишься, придет твой момент играть, это показал сегодня Жалмукан.

- Если сравнить Каньяса и Граховаца, кому бы отдали предпочтение, если бы оба были сейчас в вашем распоряжении?

- Они могут играть и вместе. Для хорошего футболиста всегда найдется место в составе. Но сравнивать сейчас не нужно, Граховац хороший футболист, но ему еще нужно время для адаптации в команде, ему необходимо еще поднять свой уровень, чтобы показать свои максимальные качества.

- Второй пенальти был назначен, когда Серикжан Мужиков уже открыл счет. Не было ли желания дать пробить Мужикову, чтобы он оформил дубль?

- Мне без разницы кто сделает дубль или хет-трик. Я перед игрой определил бьющих пенальти – первый в этом списке Джуниор Кабананга, второй Срджан Граховац, третий Роман Муртазаев. Первый Джуниор не забил, поэтому второй бил Срджан. Любой игрок может не забить, даже великие промахивались с одиннадцатиметровой отметки, но это было мое решение.

- Многие болельщики обеспокоены положением Ненада Эрича, который не играет. Может он травмирован или не устраивает его игра?

- Ненад здоров. Я никогда не говорил, что меня не устраивает игра Эрича, на данный момент меня устраивает игра Мокина.

- Логвиненко две игры подряд забил, но сегодня не вышел в стартовом составе. У него травма или просто ротация состава?

- И то, и то. В матче против "Актобе" Юра получил ушиб колена, но он восстановился вчера и был готов сыграть. Но мы еще до матча против западно-казахстанского клуба планировали, что Логвиненко отдохнет в матче с "Окжетпесом". У меня сейчас в распоряжении 6 равносильных защитников, которые показывают футбол хорошего уровня, поэтому мы имеем возможность делать ротацию.

- "Тарлан Арена" оказалась удачным стадионом для вашей команды. Если будет возможность летом сыграть здесь, вы согласитесь?

- У нас на данный момент нет возможности играть на другом стадионе. Вы не представляете, какой большой объем работы был проделан, чтобы привести это поле в надлежащее состояние, засыпали крошкой, полили. Наш спортивный директор Александр Коночкин не спал несколько дней, чтобы подготовить это поле. Даже если поле было готово, то для болельщиков, или работы журналистов, на этом стадионе условия не самые лучшие. Для меня не важно, выигрываем мы или нет на этом поле, для меня главное, чтобы были хорошие условия для игры в футбол.
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Balg Вчера 23:25
Статус: Профи
Рейтинг: 406
Таарлааан Аррена был забит битком сотней многолетних болельщиков Астаны!Наконец то заполнили!
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