Большое спасибо болельщикам, сегодня они создали особенную атмосферу - Куат

"Кайрат" со счетом 3:0 обыграл "Ордабасы"
Вчера 22:01
Защитник "Кайрат" Исламбек Куат прокомментировал корреспонденту Vesti.kz итоги победного матча против "Ордабасы" в матче седьмого тура казахстанской премьер лиги.
"Большое спасибо болельщикам. Они нас поддерживают каждую игру. Сегодня они создали великолепную атмосферу. Игра была непростой, соперник старался, однако мы вышли с особым настроем. Очень рад, что смогли порадовать болельщиков. Впереди нас ждет кубковый матч с "Таразом". Нужно внимательно подойти к нему", - отметил Куат.
Напомним, "Кайрат" со счетом 3:0 обыграл "Ордабасы" в матче седьмого тура КПЛ. После этой игры "Кайрат" с 14 очками поднялся на третье место, сократив отставание от лидирующей в таблице "Астаны" на два балла. 19 апреля "Кайрат" в матче 1/8 Кубка Казахстана дома встретится с "Таразом".
"Большое спасибо болельщикам. Они нас поддерживают каждую игру. Сегодня они создали великолепную атмосферу. Игра была непростой, соперник старался, однако мы вышли с особым настроем. Очень рад, что смогли порадовать болельщиков. Впереди нас ждет кубковый матч с "Таразом". Нужно внимательно подойти к нему", - отметил Куат.
Напомним, "Кайрат" со счетом 3:0 обыграл "Ордабасы" в матче седьмого тура КПЛ. После этой игры "Кайрат" с 14 очками поднялся на третье место, сократив отставание от лидирующей в таблице "Астаны" на два балла. 19 апреля "Кайрат" в матче 1/8 Кубка Казахстана дома встретится с "Таразом".