Топ-11 футболистов Казахстана для РФПЛ

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
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ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
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Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
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Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Левадия 0:2
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Динамо См Бухоро 3:1
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Минск Шахтер Сл 0:1
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Окжетпес (мол) Астана (мол) 3:2
Иртыш (мол) Акжайык (мол) 2:1
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Попко Вилелья Мартинес 1:2
Керимбаева Саркисова 2:0
Салаба, Сикора Хабибулин, Попко 2:1
Кремень, Сизикова Клюева, Шарифова 2:1
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Минокоси Дияс 0:2
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
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Миддлсбро Арсенал 01:00
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Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
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Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
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Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
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Кельн Хоффенхайм 00:30
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Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Севилья Гранада 00:45
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Реал М Барселона 00:45
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Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Иртыш Кайрат
Ордабасы Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
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Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

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В их число попали как казахстанские игроки "Кайрата" и "Астаны", так и легионеры.

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16 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Российские клубы ищут усиления где угодно - в Бразилии, на Балканах, в Африке, не замечая, что стоящих футболистов, способных усилить команду, можно найти прямо под боком, например, в братском Казахстане, с которым мы связаны соглашением о Евразийском экономическом союзе, пишет "Советский спорт".

По мнению издания, в чемпионате России могли бы играть следующие футболисты: Стас Покатилов, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Марин Аничич, Еркебулан Тунгышбаев, Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга и Исаэль. 



Более подробно можно прочитать здесь. Отметим, что сегодня (16 апреля) пройдут матчи седьмого тура КПЛ. Встречаются "Шахтер" - "Тобол", "Кайрат" - "Ордабасы", "Кайсар" - "Иртыш", "Тараз" - "Акжайык", "Окжетпес" - "Астана". Матч "Актобе" - "Атырау" перенесен на более поздний срок.

Более подробно о предстоящих встречах можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Алишер Жумагали Вчера 11:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Барлығын мақтап жазыпты... Күзге таман РПФЛ-ға өтер
Ответить 0
 
Николай Вчера 11:32
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Алишер Жумагали, Переведи?
Ответить -2
 
Fankz Вчера 12:33
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
Николай, вот тебе перевод
Galumjan Baikazakov Сегодня 11:36 Статус: Юниор Рейтинг: 55
Всех чествуют.К осени возможно перейдут в РПФЛ.
Ответить 0
 
Fankz Вчера 12:35
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
Николай, за 25 лет не смог выучить ни одного слова?
Ответить 2
 
Нурлан Шынтасов Вчера 14:43
Статус: Профи
Рейтинг: 338
Николай,аударшы!!!
Ответить 0
 
Galumjan Baikazakov Вчера 11:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Всех чествуют.К осени возможно перейдут в РПФЛ.
Ответить 0
 
Дюран Дюран Вчера 11:52
Статус: Профи
Рейтинг: 422
Уахахахаха... Жгите дальше. Никому не нужны такие брёвны то есть дворовые футболисты в России. У них таких навалом!!! Стас Покатилов, Твумаси, Постников, Исламхан, Исаэл "играли" уже в России то есть лавки полировали в российских командах))))))))))))))). А Кабананага вообще у нас уровень второй казахстанской лиги))))). Ходит он как модель а не бегает на половине поля соперника. Хотели его спихнуть туркам но они там его тоже обратно пнули... Зачем такого дармоеда кормить туркам? А мы ему платим 50 000 долларов в месяц...
Ответить -4
 
Fankz Вчера 12:31
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
Дюран Дюран, ты бы внимательно почитал, это не наши хотелки, это ссылка на совспорт
Ответить 2
 
Ибраев Бауржан Вчера 14:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Дюран Дюран,фу сколька гадости у тебя
Ответить -2
 
Fankz Вчера 12:10
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
Нам в своих клубах нужны наши игроки)) поэтому болелы и заполняют стадионы.
Вот что говорят болельщики "Зенита" "«Мы не любим этот «Зенит». Мы любили его, когда там играли Аршавин, Кержаков – наши!». Их можно понять. Сложно искренне болеть за иностранных звезд, которые приезжают, заколачивают деньги и уезжают" - и это касается не какого-то отдельно взятого клуба, а всех.
Ответить 0
 
Zhanat Orakbai Вчера 13:03
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
По идее нашим сборникам было бы полезно играть. Будет полезно в сборной в то они зажрились
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Вчера 14:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 934
Какая вообще разница где играть РФПЛ или КПЛ. Они российская лига не далеко ушли и там коррупция и здесь.
Ответить 0
 
Дюран Дюран Вчера 14:22
Статус: Профи
Рейтинг: 422
Fanks! Я перерыл эту газету "Советский спорт" вдоль до поперек и ничего о наших дворовых бревнофутболистов не нашел. Так что это бред сивой кобылы...
Ответить -2
 
redevil17 Вчера 14:34
Статус: Юниор
Рейтинг: 85
Дюран Дюран, совсем ослеп, ссылка в статье.
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/972921
Ответить -1
 
тигр котовский Вчера 16:34
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Этот совспорт не знает что написать лишь бы что нибудь написать бизнес всего лишь
Ответить 1
 
Дюран Дюран Вчера 16:50
Статус: Профи
Рейтинг: 422
Прочитал и что? Там нету автора статьи и это означает что это левая какая-то статья. И вы уверены что статью написал какой-то знаменитый футбольный эксперт или бывший футболист России? Эту статью я уверен на 1000% написали наши. Сейчас можно так делать. Например я написал и отправляю текст в редакцию газеты по электронной почте и они напечатают и я получаю гонорар за статью. Это возможно т.к. про автора статьи вообще ни слова. Возможно написано по заказу агентов этих футболистов чтобы после продажи заработать свои %-ты. Агенты этих футболистов сидят а денег нема даже на хлеб с маслом... А вы такие наивные и поверили жёлтой прессе. Вы думаете российские специалисты знают про этих футболистов?))))))))))))))))))... Завтра какая то россСМИ напишет в шутку что Исламхана хочет купить Барса вместе Месси и вы этому поверите?....Жгите дальше.... Какие вы доверчивые, вас легко обмануть...
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