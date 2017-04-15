Топ-11 футболистов Казахстана для РФПЛ

В их число попали как казахстанские игроки "Кайрата" и "Астаны", так и легионеры.
Вчера 10:58
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Российские клубы ищут усиления где угодно - в Бразилии, на Балканах, в Африке, не замечая, что стоящих футболистов, способных усилить команду, можно найти прямо под боком, например, в братском Казахстане, с которым мы связаны соглашением о Евразийском экономическом союзе, пишет "Советский спорт".
По мнению издания, в чемпионате России могли бы играть следующие футболисты: Стас Покатилов, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Марин Аничич, Еркебулан Тунгышбаев, Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга и Исаэль.
Более подробно можно прочитать здесь. Отметим, что сегодня (16 апреля) пройдут матчи седьмого тура КПЛ. Встречаются "Шахтер" - "Тобол", "Кайрат" - "Ордабасы", "Кайсар" - "Иртыш", "Тараз" - "Акжайык", "Окжетпес" - "Астана". Матч "Актобе" - "Атырау" перенесен на более поздний срок.
Более подробно о предстоящих встречах можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.
По мнению издания, в чемпионате России могли бы играть следующие футболисты: Стас Покатилов, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Марин Аничич, Еркебулан Тунгышбаев, Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга и Исаэль.
Более подробно можно прочитать здесь. Отметим, что сегодня (16 апреля) пройдут матчи седьмого тура КПЛ. Встречаются "Шахтер" - "Тобол", "Кайрат" - "Ордабасы", "Кайсар" - "Иртыш", "Тараз" - "Акжайык", "Окжетпес" - "Астана". Матч "Актобе" - "Атырау" перенесен на более поздний срок.
Более подробно о предстоящих встречах можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.