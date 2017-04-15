"Шахтер" Хижниченко вышел на второе место в чемпионате Беларуси

При этом форвард сборной Казахстана на игру с "Минском" вышел только на замену.
Вчера 07:21
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Фото с сайта ФК "Шахтер" (Солигорск)
Солигорский "Шахтер" одержал вторую победу в чемпионате Беларуси по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
В третьем туре "Шахтер" на выезде встречался с "Минском" и выиграл с минимальным счетом 1:0. На 16-й минуте гол в свои ворота забил Дмитрий Зинович. Форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко на поле появился на 77-й минуте, когда заменил Дениса Лаптева. За отведенное время ничем особенным не отметился.
Благодаря этой победе "Шахтер" набрал семь очков и с шестого места поднялся на второе в турнирной таблице. "Минск" с одним баллом в активе идет на 13-й строчке.
Следующую встречу солигорский клуб проведет на своем поле против "Динамо-Бреста" 22 апреля.
Напомним, что контракт с "Шахтером" Сергей Хижниченко подписал 23 января текущего года. Для 25-летнего форварда солигорский клуб стал восьмой командой в карьере. До этого он выступал в чемпионатах Казахстана и Польши.
В третьем туре "Шахтер" на выезде встречался с "Минском" и выиграл с минимальным счетом 1:0. На 16-й минуте гол в свои ворота забил Дмитрий Зинович. Форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко на поле появился на 77-й минуте, когда заменил Дениса Лаптева. За отведенное время ничем особенным не отметился.
Благодаря этой победе "Шахтер" набрал семь очков и с шестого места поднялся на второе в турнирной таблице. "Минск" с одним баллом в активе идет на 13-й строчке.
Следующую встречу солигорский клуб проведет на своем поле против "Динамо-Бреста" 22 апреля.
Напомним, что контракт с "Шахтером" Сергей Хижниченко подписал 23 января текущего года. Для 25-летнего форварда солигорский клуб стал восьмой командой в карьере. До этого он выступал в чемпионатах Казахстана и Польши.