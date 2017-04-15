Иво Иличевич из "Кайрата" стал автором самого красивого гола в шестом туре КПЛ

В тройке лучших - мячи игроков "Атырау" и "Окжетпеса".
15 апреля 22:33
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Иво Иличевич. Фото пресс-службы "Кайрата"
На Vesti.kz завершилось голосование за самый красивый гол шестого тура казахстанской премьер-лиги.
Лучшим читатели назвали мяч полузащитника "Кайрата" Иво Иличевича, который открыл счет в матче с "Тоболом" (2:2). За хорватского полузащитника свои голоса отдали 52 процента респондентов.
На втором месте полузащитник "Атырау" Шавкат Саломов, отличившийся в матче с "Шахтером" (3:3) - 16 процентов голосов, а на третьем мяч защитника "Окжетпеса" Александра Марочкина во встрече с "Акжайыком" (1:1) - 13 процентов.
Все новости КПЛ
Лучшим читатели назвали мяч полузащитника "Кайрата" Иво Иличевича, который открыл счет в матче с "Тоболом" (2:2). За хорватского полузащитника свои голоса отдали 52 процента респондентов.
На втором месте полузащитник "Атырау" Шавкат Саломов, отличившийся в матче с "Шахтером" (3:3) - 16 процентов голосов, а на третьем мяч защитника "Окжетпеса" Александра Марочкина во встрече с "Акжайыком" (1:1) - 13 процентов.
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