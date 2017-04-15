Маленький рекорд "Кайрата" при Цхададзе, или что нужно знать в преддверии седьмого тура КПЛ

В центральном матче тура "Кайрат" встретится с "Ордабасы".
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Седьмой тур чемпионата Казахстана по футболу состоится 16 апреля. Интересно, что к нему "Кайрат" подходит без единого поражения, передает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, серьезные перемены в алматинском клубе случились с приходом Кайрата Боранбаева, пригласившего Владимира Вайсса главным тренером команды в 2013 году. Однако при словацком специалисте кайратовцы не имели столь длительной беспроигрышной серии. В новом сезоне премьер-лиги "Кайрат" не проигрывает семь матчей подряд, в которых одержал две победы и пять раз сыграл вничью.
Кроме того, "Кайрат" на данный момент остается единственным клубом, не проигрывавшим с начала чемпионата. У остальных участников премьер-лиги имеется, как минимум, одно поражение. У некоторых их даже четыре. Так что можно сказать, Кахаберу Цхададзе удалось установить маленький рекорд. Правда, из-за ничейного синдрома команда не добрала десять очков, в результате чего перед седьмым туром занимает только пятое место.
Если говорить о других клубах, то "Шахтер" и "Атырау" из тех команд, которые не познавали вкус побед в этом году. Соответственно занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице.
Самой результативной командой чемпионата считается "Иртыш", забивший 13 мячей.
Худшую оборону имеет "Шахтер": 13 пропущенных мячей. К тому же карагандинцы потерпели больше всех поражений - четыре.
"Актобе" обладает самой худшей атакой, на счету которой всего четыре гола.
Кстати, "Кайрат" считается самой миролюбивым командой КПЛ. Она больше всех играла вничью - пять раз.
Ну и лидером по потерянным очкам являются футболисты "Иртыша". Павлодарцы потеряли семь баллов при четырех победах, двух ничьих и одном поражении.
Напомним, что матчи седьмого тура премьер-лиги пройдут 16 апреля. Встречаются "Шахтер" - "Тобол", "Кайрат" - "Ордабасы", "Кайсар" - "Иртыш", "Тараз" - "Акжайык", "Астана" - "Окжетпес". Матч "Актобе" - "Атырау" перенесен на более поздний срок. Более подробно о предстоящих играх можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.