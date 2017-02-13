Новая жизнь "Тараза". Кто приходит в команду

Команде пришлось менять трансферную политику после возвращения в КПЛ.

"Тараз" готовился нынешний год начать в первой лиге, но из-за событий с "Алтаем" получил возможность вернуться в премьер-лигу. Соответственно, пришлось менять подготовку к новому сезону и вносить коррективы в трансферную политику. Если на первом сборе тренерский штаб просматривал большую группу местных футболистов, то сейчас на сбор приглашаются более опытные футболисты, передает корреспондент Vesti.kz.



Первым новичком команды стал Тимур Байжанов, проведший сезон в петропавловском "Кызыл-Жаре СК". Чем-то Воиту Талгаеву приглянулся 26-летний игрок, который ранее был забракован "Кайратом" и "Иртышом".



Вернулся в "Тараз" Джурахон Бабаханов. Воспитанник жамбылского футбола прошлый год отыграл за "Окжетпес". Конкуренцию ему могут составить Арслан Сатубалдин и Владимир Логиновский, выступавшие в свое время за "Тобол". Последний стал бы существенным усилением, как-никак вызывался в национальную сборную и особых ляпов не совершал. Сатубалдина в основном звали вторым номером. Не будем лукавить, вратарь не самого высокого класса.



В стан таразцев вернулся и 21-летний полузащитник Шейхислам Кулахметов, выступавший в "Алтае" на правах аренды.



На просмотре находится 33-летний нападающий Олег Хромцов. В разное время поиграл в Молдове, Украине, России, Беларуси, Армении, Азербайджане. В Казахстане выступал за "Кайсар", "Акжайык", "Каспий". В Уральск приходил дважды, в Кызылорду - трижды. В минувшем сезоне помог "Кайсару" выйти в премьер-лигу, забив 12 мячей в 18 играх.



К таразцам также может присоединиться сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате, если вдруг не понадобится "Ордабасы". Игрок должен был прибыть на сборы шымкентского клуба и тем самым пройти просмотр у нового тренера Алексея Петрушина. В случае расставания был бы не прочь оказаться в "Таразе", за который играл в сезонах 2012 и 2013 годов.



Попробует закрепиться в "Таразе" Вадим Боровский. В текущем межсезонье ему не довелось пройти просмотр в "Кайсаре" и "Иртыше". Вообще, интересная судьба у воспитанника карагандинского футбола. В "Алма-Ате" подавал большие надежды, затем кое-что начало получаться в родном "Шахтере", но впоследствии не выдержал конкуренцию со стороны Улана Конысбаева и был вынужден искать новую команду. Какое-то время не играл, а за последние два сезона немного побегал за "Кызыл-Жар СК" и "Жетысу". Остается дождаться, к какому результату приведет очередной его просмотр.



До начала чемпионата остается совсем немного времени, в связи с чем тренерский штаб "Тараза" постарается оперативно определиться с составом на предстоящий сезон. На сбор команды пребывают как легионеры, так и казахстанские футболисты, в том числе из "Алтая", откуда футболисты массово разбредаются по другим командам. Последнее же слово будет за Воитом Талгаевым.



Напомним, что "Тараз" по итогам сезона 2016 года вылетел в первую лигу, проиграв в переходном матче "Алтаю" (0:3). Но команда из Семея не прошла сертификацию и была не допущена в премьер-лигу. Как результат, ее место заняли таразцы. За ходом трансферной политики "Тараза" и других клубов КПЛ можно следить в нашей обновляемой "Таблице переходов".