Трансферы. "Кайсар" - лидер межсезонья по наибольшему количеству приглашенных легионеров

Всего в кызылординский клуб пришли 16 новых футболистов.

"Кайсар" свое возвращение в премьер-лигу отметил большой активностью на трансферном рынке. Клуб пополнился 16 новыми футболистами, передает корреспондент Vesti.kz.



Среди них семь легионеров. Ни одна из других команд КПЛ пока не отмечалась приглашением столь большого количества иностранных футболистов. Так, в Кызылорду перебрались Джон Камарра (Сьерра-Леоне), Матиас Курьор (Мартиники), Грегори Нельсон (Голландия/Бразилия), Владимир Аржанов (Украина), Абдель Ламанж (Франция/Камерун), Стефан Николич (Черногория), Саиди Нтибонкиза (Бурунди). Как видим, "Кайсар" еще можно назвать самой экзотической командой премьер-лиги, не считая приход таких футболистов, как Максат Байжанов, Жамбыл Кукеев, Валерий Коробкин, Алексей Мулдаров. С таким составом кызылординцы способны не только отстоять место в премьер-лиге, но и замахнуться на четверку с последующим выходом в еврокубки.







Далее по наибольшему количеству приглашенных легионеров идет "Атырау". "Нефтяники" подписали пятерых иностранцев - Учу Лобжанидзе, Владимира Двалишвили (оба - Грузия), Йована Джокича, Йовицу Максимовича (оба - Сербия), Шавката Саломова (Узбекистан). Всего 15 новых футболистов находятся в расположении Зорана Вулича. Будут, скорее всего, еще новички, если брать во внимание уход камерунского полузащитника Стефана Эссаме. По словам футболиста, клуб заключил с ним однолетний контракт, но позже выяснилось, что руководители исключили его из команды, а соглашение не имело юридической силы, поскольку не было зарегистрировано в ПФЛК. Остается только посочувствовать Эссаме и пожелать найти достойную своих амбиций команду.



По четыре легионера пришли в "Окжетпес", "Актобе", "Шахтер". К синегорцам добавились Лукас Хорват (Словения), Александр Козлов (Россия), Сергей Политыло (Украина), Цветан Генков (Болгария), к актюбинцам - Чако Торрес (Аргентина), Кассиано, Витор Жуниор, Жуниньо (все - Бразилия), к карагандинцам - Марко Станоевич, Милан Стоянович (оба - Сербия), Кореде Айегбуси (Англия/Нигерия), Дидье Борис Кадио (Кот-д'Ивуар).







Если первые две команды пополнились также казахстанскими футболистами, то "Шахтер", кроме вышеназванных иностранцев, никого еще не подписывал. Каждый из новичков заслуживает отдельного внимания, хотя в большей степени интересно будет посмотреть на южноамериканский квартет "Актобе".



У "Иртыша" три легионера: Франк Джа Джедже (Франция/Кот-д'Ивуар), Родриго Антонио (Бразилия), Серж Бандо Н’ганбе (Франция/Камерун). У "Астаны" и "Тобола" по два: Аздрен Лулаку (Албания), Иван Маевский (Беларусь) - Джордже Деспотович (Сербия), Дмитрий Непогодов (Украина). У "Кайрата" и "Акжайыка" по одному: Иво Иличевич (Хорватия) - Джоан Аренас (Колумбия). У "Ордабасы" и "Тараза" ни одного.



Зимнее трансферное окно закроется 3 апреля. К этому времени клубы пригласят еще легионеров, но вряд ли догонят "Кайсар" по общему количеству. За трансферной политикой команд КПЛ можно следить в нашей обновляемой "Таблице переходов".



Фото: с сайтов ouest-france.fr и ПФК "Локомотив" (Горна-Оряховица).