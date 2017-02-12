Прямая трансляция товарищеского матча "Астаны" с луганской "Зарей"

Игра пройдет в Турции.
Сегодня 18:36
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Фото с официального сайта "Астаны"
Сегодня, 14 февраля, "Астана" на сборах в Турции проведет товарищеский матч с луганской "Зарей".
Игра с украинским клубом стартует в 19:00 по столичному времени. Посмотреть ее можно на официальном YouTube-канале "Астаны".
Луганская "Заря" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на третьем месте. Осенью клуб участвовал в Лиге Европы, заняв четвертое место в группе А, где соперниками были турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Фейеноорд".
В групповом раунде Лиги Европы участвовала и "Астана". В группе А казахстанский клуб также занял четвертое место, пропустив вперед себя кипрский АПОЭЛ, греческий "Олимпиакос" и швейцарский "Янг Бойз".
Игра с украинским клубом стартует в 19:00 по столичному времени. Посмотреть ее можно на официальном YouTube-канале "Астаны".
Луганская "Заря" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на третьем месте. Осенью клуб участвовал в Лиге Европы, заняв четвертое место в группе А, где соперниками были турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Фейеноорд".
В групповом раунде Лиги Европы участвовала и "Астана". В группе А казахстанский клуб также занял четвертое место, пропустив вперед себя кипрский АПОЭЛ, греческий "Олимпиакос" и швейцарский "Янг Бойз".