"Это было UFC". Футболисты "Актобе" остались недовольны грубостью украинской "Стали"

Одному из игроков разбили голову.
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Фото instagram.com
Футболисты "Актобе" остались недовольны грубой игрой украинской "Стали" в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила вчера, 13 февраля, и завершилась со счетом 2:0. Оба гола "Сталь" забила в первом тайме.
Стоит отметить, что обе команды на двоих заработали шесть желтых карточек. Трижды арбитр показывал предупреждения футболистам "Актобе" и столько же - игрокам "Стали".
Аргентинский полузащитник "Актобе" Чако Торрес получил ушиб головы. В своем Instagram он поделился фотографией повреждения.
Свое мнение о грубой игре "Стали" выразил и бразильский хавбек Витор Жуниор. "Результат товарищеской игры. Я травмирован", - подписал следующее фото футболист:
"Мне кажется, сегодня было UFC":
Фото Instagram.com
Игра проходила вчера, 13 февраля, и завершилась со счетом 2:0. Оба гола "Сталь" забила в первом тайме.
Стоит отметить, что обе команды на двоих заработали шесть желтых карточек. Трижды арбитр показывал предупреждения футболистам "Актобе" и столько же - игрокам "Стали".
Аргентинский полузащитник "Актобе" Чако Торрес получил ушиб головы. В своем Instagram он поделился фотографией повреждения.
Свое мнение о грубой игре "Стали" выразил и бразильский хавбек Витор Жуниор. "Результат товарищеской игры. Я травмирован", - подписал следующее фото футболист:
"Мне кажется, сегодня было UFC":
Фото Instagram.com