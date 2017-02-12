Первые "жертвы" Петрушина и естественный отбор в "Иртыше"

"Ордабасы" стал третьим казахстанским клубом в карьере российского специалиста.

С приходом в "Ордабасы" российского тренера Алексея Петрушина клуб не подписал пока ни одного нового футболиста. При этом южане отказались от услуг находившихся на просмотре некоторых легионеров, передает корреспондент Vesti.kz.



Так, не подошел шымкентцам Эндрю Мвесигва. Защитник из Уганды ранее провел за "Ордабасы" четыре сезона, став любимчиком болельщиков. Но в этот раз ему не довелось доказать свою необходимость. Похоже, Алексей Петрушин не рискнул подписывать возрастного игрока с учетом того, что в составе переизбыток футболистов, кому за 30.



Не будет в "Ордабасы" и Неманьи Яничича. Интересно, что 30-летний босниец последние два сезона провел в ташкентском "Локомотиве", отыграл 40 матчей. До этого выступал за черногорский "Морген", сербские "Бежания" и "Напередак". Становился чемпионом Черногории (2008/2009, 2010/2011) и Сербии (2012/2013), а также обладателем Суперкубка Узбекистана (2015).



В то же время не ясна судьба Витаса Гашпуйтиса. 22-летний литовский защитник является воспитанником клуба "Шайляй", за который начал выступать в 2013 году. В прошлом сезоне перешел в "Атлантас", финишировавший в чемпионате на четвертом месте. Также привлекался в молодежную сборную своей страны. Примечательно, что в январе не прошел просмотр в "Ростове". Быть может, в "Ордабасы" проявит себя с наилучшей стороны. Как-никак перспективный футболист с ростом 197 сантиметров, что очень неплохо для игрока его амплуа.



Должен прибыть в расположение команды сенегальский опорник Абдуллаи Диакате. Предыдущий год он провел за шымкентцев. Принял участие в 31 матче, забил три гола. В КПЛ с 2012 года. Если не удастся пролонгировать контракт с "Ордабасы", может вернуться в "Тараз", тем более что ранее ходили разговоры об интересе к нему со стороны команды Воита Талгаева.



Теперь об "Иртыше". Павлодарцы в последние дни подписали двух легионеров. Ими стали бразилец Родриго Антонио и камерунец Серж Бандо. Оба являются игроками средней линии. Бандо в прошлом году защищал цвета "Окжетпеса", в 28 матчах забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Антонио с августа 2016 года выступал в чемпионате Израиля за "Бней-Сахнин" (14 игр). Прежде играл за португальские "Маритиму", "Белененсеш", "Пасуш де Феррейра", "Ольяненсе", "Пасуш де Феррейра".



Другой 23-летний бразилец Жан Теодоро Собриньо в "Иртыше" не останется. Воспитанник "Коринтианса" с осени прошлого года находился в молдавском "Зимбру". До этого играл за бразильский клуб третьего дивизиона "ABC Futebol Clube" (десять матчей, один гол). Еще выступал за вторую команду "Фламенго" (семь матчей) и клуб "Хартберг" из Австрии (три матча). Был период в его карьере, когда долгое время не мог найти команду.



Из потенциальных новичков на просмотре находится украинский защитник Евгений Ткачук. Воспитанник запорожского "Металлурга" основную часть карьеры провел в "Ворскле" - шесть сезонов, 71 матч. Летом перешел в "Зарю", но за основной состав 25-летний игрок провел только два матча, еще пять за молодежную команду. Кроме того, при Михаиле Фоменко вызывался в сборную Украины, но ни одной официальной встречи не провел.



Что касается других трансферов, то "Окжетпес" подписал экс-форварда софийских "Локомотива" и "Левски", московского "Динамо" и сборной Болгарии Цветана Генкова. К тому же, кокшетаусцы не стали оставлять в команде Сергея Струкова и украинца Ярослава Квасова.



"Кайрат" присматривается к ивуарийскому нападающему "Анжи" Яннику Боли. Махачкалинцы из-за смены клубного руководства устроили распродажу своих футболистов. Большую группу отпустили на правах свободного агента. Очевидно, что не станут удерживать и Боли, если алматинцы всерьез намерены его заполучить.



Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ закроется 3 апреля. За трансферной политикой клубов можно следить по нашей обновляемой "Таблице переходов".