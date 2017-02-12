Первые "жертвы" Петрушина и естественный отбор в "Иртыше"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 2:0
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 2:0
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Чихура 2:0
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Тараз Септември 1:2
Актобе Сталь Дн 0:2
Окжетпес Подбескидже 2:4
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 6:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран +:- ТП
Сарыарка ХК Рязань 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 5:1
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Иртыш Каспий-2 86:42
Барс Тигры Астаны 62:58
Барсы Атырау-2 Окжетпес 72:64
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 3:2
Павлодар Атырау 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Чандигарх (Индия) - 2017"
Бава, Хан Каловелонис, Хабибулин 2:1
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Олимпик Д 16:00
Астана Заря Лг 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 2:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 0:1
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 20:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Алтай (мол) Сарматы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 2:0
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш 14:00
Горняк Темиртау 19:00
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Китай Тайланд 09:00
Казахстан Южная Корея 12:30
Япония Гонконг 16:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Боруссия Д Вольфсбург 20:30
Боруссия М РБ Лейпциг 20:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Малага Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Палермо 01:45
Аталанта Кротоне 23:00
Эмполи Лацио 01:45
Рома Торино 23:00
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол (U-21) Силкеборг
Кайсар Олимпик Д 16:00
Астана Заря Лг 0:0
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Кайрат Анжи
Шахтер Динамо Бт
Астана Арсенал Тл
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 0:0
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Атырау ТНК "Казхром" 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда
Алтай Астана
Жетысу Алматы
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 20:30
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Барсы Атырау
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Знамя-Удмуртия
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team 17:30
Астана Арланс Узбек Тайгерс 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Ковалевскис
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Финалы
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Китай Казахстан 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Казахстан 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Япония Южная Корея 15:00
Китай Катар 15:00
Южная Корея Китай 06:00
Китайский Тайбэй Катар 06:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Япония 10:30
Южная Корея Казахстан 10:30
Катар Китай 15:00
Казахстан Китайский Тайбэй 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
1500 м. Финалы (женщины)
Командная гонка. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
Прыжки с трамплина. Зимние Азиатские игры 2017
К 95 личное первенство. Финалы
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Первые "жертвы" Петрушина и естественный отбор в "Иртыше"

"Ордабасы" стал третьим казахстанским клубом в карьере российского специалиста.

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2 Комментария
Неманья Яничич. Фото с сайта starsportphoto.com
Неманья Яничич. Фото с сайта starsportphoto.com

С приходом в "Ордабасы" российского тренера Алексея Петрушина клуб не подписал пока ни одного нового футболиста. При этом южане отказались от услуг находившихся на просмотре некоторых легионеров, передает корреспондент Vesti.kz

Так, не подошел шымкентцам Эндрю Мвесигва. Защитник из Уганды ранее провел за "Ордабасы" четыре сезона, став любимчиком болельщиков. Но в этот раз ему не довелось доказать свою необходимость. Похоже, Алексей Петрушин не рискнул подписывать возрастного игрока с учетом того, что в составе переизбыток футболистов, кому за 30.

Не будет в "Ордабасы" и Неманьи Яничича. Интересно, что 30-летний босниец последние два сезона провел в ташкентском "Локомотиве", отыграл 40 матчей. До этого выступал за черногорский "Морген", сербские "Бежания" и "Напередак". Становился чемпионом Черногории (2008/2009, 2010/2011) и Сербии (2012/2013), а также обладателем Суперкубка Узбекистана (2015).  

В то же время не ясна судьба Витаса Гашпуйтиса. 22-летний литовский защитник является воспитанником клуба "Шайляй", за который начал выступать в 2013 году. В прошлом сезоне перешел в "Атлантас", финишировавший в чемпионате на четвертом месте. Также привлекался в молодежную сборную своей страны. Примечательно, что в январе не прошел просмотр в "Ростове". Быть может, в "Ордабасы" проявит себя с наилучшей стороны. Как-никак перспективный футболист с ростом 197 сантиметров, что очень неплохо для игрока его амплуа. 

Должен прибыть в расположение команды сенегальский опорник Абдуллаи Диакате. Предыдущий год он провел за шымкентцев. Принял участие в 31 матче, забил три гола. В КПЛ с 2012 года. Если не удастся пролонгировать контракт с "Ордабасы", может вернуться в "Тараз", тем более что ранее ходили разговоры об интересе к нему со стороны команды Воита Талгаева. 

Теперь об "Иртыше". Павлодарцы в последние дни подписали двух легионеров. Ими стали бразилец Родриго Антонио и камерунец Серж Бандо. Оба являются игроками средней линии. Бандо в прошлом году защищал цвета "Окжетпеса", в 28 матчах забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Антонио с августа 2016 года выступал в чемпионате Израиля за "Бней-Сахнин" (14 игр). Прежде играл за португальские "Маритиму", "Белененсеш", "Пасуш де Феррейра", "Ольяненсе", "Пасуш де Феррейра". 

Другой 23-летний бразилец Жан Теодоро Собриньо в "Иртыше" не останется. Воспитанник "Коринтианса" с осени прошлого года находился в молдавском "Зимбру". До этого играл за бразильский клуб третьего дивизиона "ABC Futebol Clube" (десять матчей, один гол). Еще выступал за вторую команду "Фламенго" (семь матчей) и клуб "Хартберг" из Австрии (три матча). Был период в его карьере, когда долгое время не мог найти команду.

Из потенциальных новичков на просмотре находится украинский защитник Евгений Ткачук. Воспитанник запорожского "Металлурга" основную часть карьеры провел в "Ворскле" - шесть сезонов, 71 матч. Летом перешел в "Зарю", но за основной состав 25-летний игрок провел только два матча, еще пять за молодежную команду. Кроме того, при Михаиле Фоменко вызывался в сборную Украины, но ни одной официальной встречи не провел.  

Что касается других трансферов, то "Окжетпес" подписал экс-форварда софийских "Локомотива" и "Левски", московского "Динамо" и сборной Болгарии Цветана Генкова. К тому же, кокшетаусцы не стали оставлять в команде Сергея Струкова и украинца Ярослава Квасова.

"Кайрат" присматривается к ивуарийскому нападающему "Анжи" Яннику Боли. Махачкалинцы из-за смены клубного руководства устроили распродажу своих футболистов. Большую группу отпустили на правах свободного агента. Очевидно, что не станут удерживать и Боли, если алматинцы всерьез намерены его заполучить.

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ закроется 3 апреля. За трансферной политикой клубов можно следить по нашей обновляемой "Таблице переходов".  

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Кайсар Казыгулулы Сегодня 16:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Еуропа кубоктарына қатысатын командалардың күшейгені құптарлық іс.
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besken omarov Сегодня 17:03
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
петрушинге карт бланш беру керек, команданы ози жасактасын
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