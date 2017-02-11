"Кайрат", "Атырау" и "Иртыш" проведут товарищеские матчи с "Анжи"

Всего на сборах в Белеке махачкалинские футболисты проведут четыре игры.
Сегодня 17:05
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Три казахстанских клуба станут соперниками махачкалинского "Анжи" по товарищеским матчам, сообщает официальный сайт российского клуба.
Всего на сборах в Белеке (Турция) махачкалинские футболисты сыграют четыре контрольных матча. 17 февраля "Анжи" встретится с туркменским "Шагадамом", а 20, 23 и 25 февраля состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана - "Кайратом", "Атырау" и "Иртышом" соответственно.
Как сообщает пресс-служба "Анжи", сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолете прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против местного клуба. Игра состоится 1 марта.
Всего на сборах в Белеке (Турция) махачкалинские футболисты сыграют четыре контрольных матча. 17 февраля "Анжи" встретится с туркменским "Шагадамом", а 20, 23 и 25 февраля состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана - "Кайратом", "Атырау" и "Иртышом" соответственно.
Как сообщает пресс-служба "Анжи", сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолете прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против местного клуба. Игра состоится 1 марта.