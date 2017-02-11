От Рамоса до Муханова. Что нужно знать об украинском новичке "Окжетпеса" Политыло

Всего в это межсезонье 13 футболистов подписали синегорцы.
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Фото с сайта Football.ua
"Окжетпес" продолжает определяться с новичками в зимнее трансферное окно. На этот раз клуб подписал контракт с украинским полузащитником Сергеем Политыло. Насколько он реально усилит состав, покажет время. Но его профессиональная карьера заслуживает внимания. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.
28-летний полузащитник на серьезном уровне начинал играть в 2006 году, когда оказался в одесском "Черноморце". За него отыграл семь сезонов, после чего перешел в "Днепр".
До "Днепра" футболиста приглашали в "Металлист". Уж очень хотел перейти в эту команду, входившей на тот момент в тройку лучших клубов Украины. Однако переход не состоялся по независящим от игрока обстоятельствам. А когда оставалось полгода до истечения контракта с одесситами, появился вариант с "Днепром". Игрок подписал предварительный контракт. В "Черноморце" на это обиделись, так как ведущий футболист клуба уходил бесплатно. Из-за этого даже запрещали ему посещать клубную базу. Другое дело, "Черноморец" ничего не сделал, чтобы удержать своего лидера, оказавшегося, в итоге, в "Днепре".
Тем не менее, карьера в новом клубе не задалась. Хуанде Рамос сначала предоставлял шанс игроку, но потом стал реже выпускать в составе. Доверие не повысилось и с приходом на тренерский мостик Мирона Маркевича. Более того, если у испанца не было любимчиков в команде и он мог в любой момент выпустить на поле Политыло, то у украинского специалиста было иное отношение к ведущим футболистам и резервистам, что не могло не сказываться на общем настроении последних. Соответственно, с момента перехода в "Днепр" в 2013 году Политыло провел всего 37 игр и не забил ни одного гола, в то время как за "Черноморец" отличился в восьми случаях.
Чувствуя, что в "Днепре" не доверяют, игрок попросился в аренду. В конечном счете, сезон 2015 года провел за "Волынь". Играл регулярно, приняв участие в 27 матчах (один гол). Порой приходилось бегать в бронежилете, что неудивительно по неспокойным временам на Украине. Выбор в пользу "Волыни" был сделан неслучайно. Сергей очень хотел вернуться на малую родину и поиграть в команде Виталия Кварцяного, который нередко подшучивал над ним, а именно, что при низком росте (165 см) он должен обыгрывать не троих, а пятерых соперников.
В начале 2016 года Сергей Политыло вернулся в "Днепр", занимающий сейчас десятое место в таблице. Отыграл 21 матч и, по-прежнему, не открыл счет своим голам в днепропетровском клубе.
И все же лучший этап карьеры Политыло прошел в "Черноморце", где он был на первых ролях, а СМИ постоянно обращали внимание на прогресс и качество игры полузащитника. Более того, очень много говорилось о его связке с Кириллом Ковальчуком и большой работоспособности в пользу командных действий "Черноморца". Вполне ожидаемо, что вскоре воспитанник киевского футбола пошел на повышение. Ему прочили хорошее будущее и скорое попадание в национальную сборную. Однако приглашения в нее так и не получил. Причина, возможна, в том, что игрок рано успокоился, оказавшись в "Днепре". Ведь по-настоящему раскрыть свой потенциал ему не удалось.
При этом неплохо действует на подборе, больше пасует в штрафную, постоянно участвует в конструктивных атаках. Многое зависит от того, кто с ним играет в опорной зоне. Если партнер выполняет большой объем работы и позволяет ему чаще играть на атаку, то Политыло своими нестандартными действиями способен обострить ситуацию у ворот соперника, так как в среднем за матч отдает 50 передач - зачастую вертикальные, на обострение.
Учитывая, что команды Владимира Муханова всегда стремились играть в красивый, комбинационный и думающий футбол, украинский легионер должен в новом сезоне помочь "Окжетпесу", который стал первым зарубежным клубом в его карьере.
Добавим, что Сергей Политыло стал третьим легионером "Окжетпеса" в зимнее трансферное окно. В целом, кокшетаусцы заключили контракты с 13 новыми футболистами. Подробную информацию о трансферной политике клуба можно узнать в нашей обновляемой "Таблице переходов".
28-летний полузащитник на серьезном уровне начинал играть в 2006 году, когда оказался в одесском "Черноморце". За него отыграл семь сезонов, после чего перешел в "Днепр".
До "Днепра" футболиста приглашали в "Металлист". Уж очень хотел перейти в эту команду, входившей на тот момент в тройку лучших клубов Украины. Однако переход не состоялся по независящим от игрока обстоятельствам. А когда оставалось полгода до истечения контракта с одесситами, появился вариант с "Днепром". Игрок подписал предварительный контракт. В "Черноморце" на это обиделись, так как ведущий футболист клуба уходил бесплатно. Из-за этого даже запрещали ему посещать клубную базу. Другое дело, "Черноморец" ничего не сделал, чтобы удержать своего лидера, оказавшегося, в итоге, в "Днепре".
Тем не менее, карьера в новом клубе не задалась. Хуанде Рамос сначала предоставлял шанс игроку, но потом стал реже выпускать в составе. Доверие не повысилось и с приходом на тренерский мостик Мирона Маркевича. Более того, если у испанца не было любимчиков в команде и он мог в любой момент выпустить на поле Политыло, то у украинского специалиста было иное отношение к ведущим футболистам и резервистам, что не могло не сказываться на общем настроении последних. Соответственно, с момента перехода в "Днепр" в 2013 году Политыло провел всего 37 игр и не забил ни одного гола, в то время как за "Черноморец" отличился в восьми случаях.
Чувствуя, что в "Днепре" не доверяют, игрок попросился в аренду. В конечном счете, сезон 2015 года провел за "Волынь". Играл регулярно, приняв участие в 27 матчах (один гол). Порой приходилось бегать в бронежилете, что неудивительно по неспокойным временам на Украине. Выбор в пользу "Волыни" был сделан неслучайно. Сергей очень хотел вернуться на малую родину и поиграть в команде Виталия Кварцяного, который нередко подшучивал над ним, а именно, что при низком росте (165 см) он должен обыгрывать не троих, а пятерых соперников.
В начале 2016 года Сергей Политыло вернулся в "Днепр", занимающий сейчас десятое место в таблице. Отыграл 21 матч и, по-прежнему, не открыл счет своим голам в днепропетровском клубе.
И все же лучший этап карьеры Политыло прошел в "Черноморце", где он был на первых ролях, а СМИ постоянно обращали внимание на прогресс и качество игры полузащитника. Более того, очень много говорилось о его связке с Кириллом Ковальчуком и большой работоспособности в пользу командных действий "Черноморца". Вполне ожидаемо, что вскоре воспитанник киевского футбола пошел на повышение. Ему прочили хорошее будущее и скорое попадание в национальную сборную. Однако приглашения в нее так и не получил. Причина, возможна, в том, что игрок рано успокоился, оказавшись в "Днепре". Ведь по-настоящему раскрыть свой потенциал ему не удалось.
При этом неплохо действует на подборе, больше пасует в штрафную, постоянно участвует в конструктивных атаках. Многое зависит от того, кто с ним играет в опорной зоне. Если партнер выполняет большой объем работы и позволяет ему чаще играть на атаку, то Политыло своими нестандартными действиями способен обострить ситуацию у ворот соперника, так как в среднем за матч отдает 50 передач - зачастую вертикальные, на обострение.
Учитывая, что команды Владимира Муханова всегда стремились играть в красивый, комбинационный и думающий футбол, украинский легионер должен в новом сезоне помочь "Окжетпесу", который стал первым зарубежным клубом в его карьере.
Добавим, что Сергей Политыло стал третьим легионером "Окжетпеса" в зимнее трансферное окно. В целом, кокшетаусцы заключили контракты с 13 новыми футболистами. Подробную информацию о трансферной политике клуба можно узнать в нашей обновляемой "Таблице переходов".