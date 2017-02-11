Трансферы. Как игроки "Алтая" массово разбегаются по другим клубам КПЛ

Команда из Семея новый сезон снова начнет в первой лиге.
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Фото со страницы ФК "Алтай" ВКонтакте
"Алтай" не прошел сертификацию и был исключен из состава участников премьер-лиги. Клубное руководство, намеревавшееся бороться до конца, оказалось не в силах изменить решение ФФК. Как результат, футболисты начали переходить в другие команды, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, 23-летний воспитанник семейского футбола Еркебулан Нургалиев подписал контракт на год с "Окжетпесом". Хотя справедливости ради стоит сказать, что синегорцы проявили интерес к полузащитнику до перевода "Алтая" в первую лигу. Поэтому винить его в безразличии к родной команде язык не повернется у болельщиков.
Кроме того, Константин Заречный, Вячеслав Котляр и Дмитрий Шмидт тренируются в составе "Акжайыка". Для уральцев это неплохое пополнение с учетом опыта их выступлений в премьер-лиге.
Воспитанник "ПСЖ" Мохаммед Ламане Диарра проходит просмотр в "Кайсаре". Как известно, 24-летний уроженец Гвинеи ранее заключил однолетнее соглашение с "Алтаем". Но последние события не могли не вынудить универсального футболиста отправиться на поиски нового места работы.
В стане кызылординцев пробует закрепиться и Азат Ерсалимов. Кстати, "Кайсар" на сегодняшний день лидирует по числу приглашенных футболистов. Команда Стойчо Младенова подписала контракты с 16 новичками. В скором времени к ним примкнут другие игроки.
Ранее "Алтай" покинули восемь футболистов. Все идет к тому, что из него уйдет и болгарский специалист Илиан Илиев, а новый сезон восточно-казахстанцы, судя по всему, начнут под руководством Бориса Глушкова, что будет вполне логично. Ведь экс-тренер сборной Казахстана по футзалу проводит предсезонную подготовку с первых дней и прекрасно знает кухню изнутри. В дальнейшем сможет комплектовать состав по своему усмотрению.
Увы, приходится констатировать, что руководство "Алтая" не оправдало ожидания болельщиков и футболистов, тогда как клуб достаточно интересную игру показывал в первой лиге, вернул девять очков, снятые за долги усть-каменогорского "Востока" от 2012 года перед сербскими игроками Джордже Мрджанином и Сашей Добричем, а также завоевал путевку в премьер-лигу благодаря блестящей победе над "Таразом" в переходном матче. У менеджеров был год, чтобы подготовиться к прохождению сертификации. Однако резерву не уделили должного внимания, видимо, полагаясь, что их интересы продавит вышестоящее руководство. Словом, просчитались, а команду исключили из КПЛ. Теперь им ничего не остается, кроме как учиться на своих ошибках, чтобы в следующем не оказаться в очередном пролете.
Более подробную информацию о трансферной политике клубов КПЛ можно узнать в нашей обновляемой "Таблице переходов".
Так, 23-летний воспитанник семейского футбола Еркебулан Нургалиев подписал контракт на год с "Окжетпесом". Хотя справедливости ради стоит сказать, что синегорцы проявили интерес к полузащитнику до перевода "Алтая" в первую лигу. Поэтому винить его в безразличии к родной команде язык не повернется у болельщиков.
Кроме того, Константин Заречный, Вячеслав Котляр и Дмитрий Шмидт тренируются в составе "Акжайыка". Для уральцев это неплохое пополнение с учетом опыта их выступлений в премьер-лиге.
Воспитанник "ПСЖ" Мохаммед Ламане Диарра проходит просмотр в "Кайсаре". Как известно, 24-летний уроженец Гвинеи ранее заключил однолетнее соглашение с "Алтаем". Но последние события не могли не вынудить универсального футболиста отправиться на поиски нового места работы.
В стане кызылординцев пробует закрепиться и Азат Ерсалимов. Кстати, "Кайсар" на сегодняшний день лидирует по числу приглашенных футболистов. Команда Стойчо Младенова подписала контракты с 16 новичками. В скором времени к ним примкнут другие игроки.
Ранее "Алтай" покинули восемь футболистов. Все идет к тому, что из него уйдет и болгарский специалист Илиан Илиев, а новый сезон восточно-казахстанцы, судя по всему, начнут под руководством Бориса Глушкова, что будет вполне логично. Ведь экс-тренер сборной Казахстана по футзалу проводит предсезонную подготовку с первых дней и прекрасно знает кухню изнутри. В дальнейшем сможет комплектовать состав по своему усмотрению.
Увы, приходится констатировать, что руководство "Алтая" не оправдало ожидания болельщиков и футболистов, тогда как клуб достаточно интересную игру показывал в первой лиге, вернул девять очков, снятые за долги усть-каменогорского "Востока" от 2012 года перед сербскими игроками Джордже Мрджанином и Сашей Добричем, а также завоевал путевку в премьер-лигу благодаря блестящей победе над "Таразом" в переходном матче. У менеджеров был год, чтобы подготовиться к прохождению сертификации. Однако резерву не уделили должного внимания, видимо, полагаясь, что их интересы продавит вышестоящее руководство. Словом, просчитались, а команду исключили из КПЛ. Теперь им ничего не остается, кроме как учиться на своих ошибках, чтобы в следующем не оказаться в очередном пролете.
Более подробную информацию о трансферной политике клубов КПЛ можно узнать в нашей обновляемой "Таблице переходов".