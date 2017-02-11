Трансферы. Как игроки "Алтая" массово разбегаются по другим клубам КПЛ

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 2:0
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 2:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 2:0
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Тосно 0:0
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Атырау Балмазуйвароши 0:0
Астана Железничар 1:1
Атырау Чихура 2:0
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Барсы Атырау Астана 54:67
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Иртыш Барс 67:80
Барсы Атырау-2 Тигры Астаны 61:68
Окжетпес Каспий-2 107:59
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Шуменов Дортикос
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Темиртау Арлан 2:0
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 3:4 ОТ
Алматы Бейбарыс 0:2
Кулагер Номад 3:2
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Кулагер Номад 2:4
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тараз Септември 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 0:0
Павлодар Атырау 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 22:00
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 0:0
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Гранада 01:45
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Лацио Милан 01:45
Ювентус Палермо 01:45
Эмполи Лацио 01:45
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Окжетпес Подбескидже
Тараз Септември 20:00
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Шахтер Динамо Бт
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 15:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Южная Корея Катар 06:00
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 15:00
Южная Корея Казахстан 15:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Китай Катар 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Трансферы. Как игроки "Алтая" массово разбегаются по другим клубам КПЛ

Команда из Семея новый сезон снова начнет в первой лиге.

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8 Комментариев
Фото со страницы ФК "Алтай" ВКонтакте
Фото со страницы ФК "Алтай" ВКонтакте
"Алтай" не прошел сертификацию и был исключен из состава участников премьер-лиги. Клубное руководство, намеревавшееся бороться до конца, оказалось не в силах изменить решение ФФК. Как результат, футболисты начали переходить в другие команды, передает корреспондент Vesti.kz

Так, 23-летний воспитанник семейского футбола Еркебулан Нургалиев подписал контракт на год с "Окжетпесом". Хотя справедливости ради стоит сказать, что синегорцы проявили интерес к полузащитнику до перевода "Алтая" в первую лигу. Поэтому винить его в безразличии к родной команде язык не повернется у болельщиков.
 
Кроме того, Константин Заречный, Вячеслав Котляр и Дмитрий Шмидт тренируются в составе "Акжайыка". Для уральцев это неплохое пополнение с учетом опыта их выступлений в премьер-лиге. 

Воспитанник "ПСЖ" Мохаммед Ламане Диарра проходит просмотр в "Кайсаре". Как известно, 24-летний уроженец Гвинеи ранее заключил однолетнее соглашение с "Алтаем". Но последние события не могли не вынудить универсального футболиста отправиться на поиски нового места работы. 

В стане кызылординцев пробует закрепиться и Азат Ерсалимов. Кстати, "Кайсар" на сегодняшний день лидирует по числу приглашенных футболистов. Команда Стойчо Младенова подписала контракты с 16 новичками. В скором времени к ним примкнут другие игроки. 

Ранее "Алтай" покинули восемь футболистов. Все идет к тому, что из него уйдет и болгарский специалист Илиан Илиев, а новый сезон восточно-казахстанцы, судя по всему, начнут под руководством Бориса Глушкова, что будет вполне логично. Ведь экс-тренер сборной Казахстана по футзалу проводит предсезонную подготовку с первых дней и прекрасно знает кухню изнутри. В дальнейшем сможет комплектовать состав по своему усмотрению.


Увы, приходится констатировать, что руководство "Алтая" не оправдало ожидания болельщиков и футболистов, тогда как клуб достаточно интересную игру показывал в первой лиге, вернул девять очков, снятые за долги усть-каменогорского "Востока" от 2012 года перед сербскими игроками Джордже Мрджанином и Сашей Добричем, а также завоевал путевку в премьер-лигу благодаря блестящей победе над "Таразом" в переходном матче. У менеджеров был год, чтобы подготовиться к прохождению сертификации. Однако резерву не уделили должного внимания, видимо, полагаясь, что их интересы продавит вышестоящее руководство. Словом, просчитались, а команду исключили из КПЛ. Теперь им ничего не остается, кроме как учиться на своих ошибках, чтобы в следующем не оказаться в очередном пролете.
 
Более подробную информацию о трансферной политике клубов КПЛ можно узнать в нашей обновляемой "Таблице переходов".
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
WARden Сегодня 14:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 589
Интрига умерла. Мне кажется им нужно больше времени дать.
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Бауыржан Сарсебеков Сегодня 14:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Алтайды не үшін 1 лигаға түсіріп жіберді?
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Anu Uisin Сегодня 15:03
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Они на переходной матч выходили с языческим обрядом. А это в свою очередь считается великим грехом - Ширк. Кажется это было связана с очищением огнем. Они вроде думали что в конечном итоге это помагло в победе над Таразом, но не вышло. Такими методами далеко не уедешь
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Азат Садыков Сегодня 15:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
ANU UISIN, Вы это серьезно)))
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Anu Uisin Сегодня 15:15
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Наверняка это звучит мистически и отчасти смешно для вас. Но это правда. Как раз фк Алтай в то время огласил это всему СМИ, а люди подумали после победы что это работает, но истина выше лжи
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Азат Садыков Сегодня 15:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
Пусть для Вас это будет так. Я вижу ситуацию с другой стороны, и дело тут совсем не в мистике. Дело в тупых менеджерах. Дело ФФК Точнее в его управленцах каторые не хотят чтобы клуб каторому год играл ПЛ.
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Дулат Есеноманов Сегодня 15:38
Статус: Профи
Рейтинг: 360
Вата, опять в семске футбола кпл не будет ни чо чём, позор
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Mara Сегодня 15:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1025
Всё здесь на Байшаке он как бы суду признал 9 очей Алтаю став Врио ФФК предчусвуя или или т.е Тараз или Алтай, зная все какашки у Алтая. А у какого ФК их нема ?
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