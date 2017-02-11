Полузащитник "Окжетпеса" рассказал о просмотре в немецком клубе

Туда он ездил в начале января.
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Сергей Политыло. Фото с официального сайта "Окжетпеса"
Украинский полузащитник Сергей Политыло прокомментировал свой переход в "Окжетпес".
Он стал игроком кокшетауского клуба вчера, 12 февраля. Вместе с "Окжетпесом" Политыло прошел вторые сборы в Турции, а в товарищеской игре с македонской "Шкендией" отметился голом.
Ранее Политыло выступал только в родной Украине, где защищал цвета "Днепра", "Волыни", одесского "Черноморца" и "Днестра". Кроме того, он играл за юношескую (U-19) и молодежную сборную своей страны.
До "Окжетпеса" Политыло пытался трудоустроиться в Германии. В начале января футболист побывал на просмотре в клубе "Гройтер Фюрт", который выступает во второй бундеслиге.
- У меня закончился контракт с "Днепром", и я, как и любой футболист, рассматривал различные варианты дальнейшей карьеры. Поступило предложение от кокшетауского клуба. Я приехал на сборы и рад, что смог произвести впечатление на тренерский штаб, - сказал Политыло в интервью официальному сайту "Окжетпеса".
- А тебе в команде понравилось? Коллектив, тренировки, условия?
- Мне очень понравился тренировочный процесс - вся игра низом, через пас. Тренер проповедует комбинационный футбол. И коллектив очень понравился - пробыл пару дней, а такое ощущение, что уже два месяца в команде. Приняли очень хорошо. Да и Саня Чижов (украинский защитник "Окжетпеса" - прим.Vesti.kz) здесь - подсказал, рассказал, что и как. Все хорошо, одним словом.
- Знаем, что у тебя были и другие варианты трудоустройства в Казахстане.
- Да, были. Но это теперь уже неважно. Я - игрок ФК "Окжетпес".
- Ты ездил на просмотр в немецкий клуб "Гройтер Фюрт". Что не получилось?
- Ну, как сказать - просмотр… Я приехал в понедельник, два дня потренировался, а в пятницу у них игра уже была. То есть не было просмотра в привычном для нас смысле. Спортивный директор меня видел в тренировочном процессе, и ему вроде понравилось то, что и как я делаю на поле. Но у них принципиально, чтобы чуть ли не на второй день надо знать язык. А я и английским-то не владею (смеется). Так что там я просто потренировался. По уровню - не сказал бы, что там что-то особенное. Спокойно можно было бы играть.
- До сегодняшнего дня знал что-нибудь о казахстанском футболе? Может, с партнерами бывшими по "Черноморцу" общался?
- Украинских футболистов немало играло и играет в Казахстане. Не расспрашивал, но знаю, что сейчас два клуба в Казахстане топ-класса - "Астана" и "Кайрат". Остальные стараются создать им конкуренцию.
- Ты играл в группе Лиги Европы. Есть какой-нибудь особенный матч, или момент, который запомнился бы больше всего?
- В таких турнирах приятно играть каждому футболисту. То, что была такая возможность, - это праздник. Особенного матча не выделю - все они были каждый по-своему особенный.
- И пару слов о семье.
- Моя семья - жена и наша дочка, которой три года. Я планирую привезти их в Казахстан, чтобы они всегда были рядом. Дочка маленькая, и я не хочу, чтобы она росла без отца.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Он стал игроком кокшетауского клуба вчера, 12 февраля. Вместе с "Окжетпесом" Политыло прошел вторые сборы в Турции, а в товарищеской игре с македонской "Шкендией" отметился голом.
Ранее Политыло выступал только в родной Украине, где защищал цвета "Днепра", "Волыни", одесского "Черноморца" и "Днестра". Кроме того, он играл за юношескую (U-19) и молодежную сборную своей страны.
До "Окжетпеса" Политыло пытался трудоустроиться в Германии. В начале января футболист побывал на просмотре в клубе "Гройтер Фюрт", который выступает во второй бундеслиге.
- У меня закончился контракт с "Днепром", и я, как и любой футболист, рассматривал различные варианты дальнейшей карьеры. Поступило предложение от кокшетауского клуба. Я приехал на сборы и рад, что смог произвести впечатление на тренерский штаб, - сказал Политыло в интервью официальному сайту "Окжетпеса".
- А тебе в команде понравилось? Коллектив, тренировки, условия?
- Мне очень понравился тренировочный процесс - вся игра низом, через пас. Тренер проповедует комбинационный футбол. И коллектив очень понравился - пробыл пару дней, а такое ощущение, что уже два месяца в команде. Приняли очень хорошо. Да и Саня Чижов (украинский защитник "Окжетпеса" - прим.Vesti.kz) здесь - подсказал, рассказал, что и как. Все хорошо, одним словом.
- Знаем, что у тебя были и другие варианты трудоустройства в Казахстане.
- Да, были. Но это теперь уже неважно. Я - игрок ФК "Окжетпес".
- Ты ездил на просмотр в немецкий клуб "Гройтер Фюрт". Что не получилось?
- Ну, как сказать - просмотр… Я приехал в понедельник, два дня потренировался, а в пятницу у них игра уже была. То есть не было просмотра в привычном для нас смысле. Спортивный директор меня видел в тренировочном процессе, и ему вроде понравилось то, что и как я делаю на поле. Но у них принципиально, чтобы чуть ли не на второй день надо знать язык. А я и английским-то не владею (смеется). Так что там я просто потренировался. По уровню - не сказал бы, что там что-то особенное. Спокойно можно было бы играть.
- До сегодняшнего дня знал что-нибудь о казахстанском футболе? Может, с партнерами бывшими по "Черноморцу" общался?
- Украинских футболистов немало играло и играет в Казахстане. Не расспрашивал, но знаю, что сейчас два клуба в Казахстане топ-класса - "Астана" и "Кайрат". Остальные стараются создать им конкуренцию.
- Ты играл в группе Лиги Европы. Есть какой-нибудь особенный матч, или момент, который запомнился бы больше всего?
- В таких турнирах приятно играть каждому футболисту. То, что была такая возможность, - это праздник. Особенного матча не выделю - все они были каждый по-своему особенный.
- И пару слов о семье.
- Моя семья - жена и наша дочка, которой три года. Я планирую привезти их в Казахстан, чтобы они всегда были рядом. Дочка маленькая, и я не хочу, чтобы она росла без отца.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".