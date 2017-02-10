Видео массовой потасовки футболистов в товарищеском матче "Кайсара" с ереванским "Бананцем"

Кызылординцы победили в этой встрече со счетом 2:0.
Сегодня 21:07
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Фото с сайта ФК "Кайсар"
В товарищеском матче кызылординского "Кайсара" с ереванским "Бананцем" произошла массовая потасовка футболистов. В итоге с поля были удалены капитан "Кайсара" Максат Байжанов, а также игрок "Бананца", которые и спровоцировали потасовку.
Встреча, которая состоялась в Турции, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Кайсара". Авторами голов стали Стефан Николич (девятая минута) и Матиас Курьор (19-я).