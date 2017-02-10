"Кайрат" сыграет с "Крыльями Советов" в Турции

Встреча состоится 23 февраля.
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Фото с сайта ФК "Крылья Советов"
Алматинский "Кайрат" проведет товарищеский матч с самарскими "Крыльями Советов", сообщается на официальном сайте российской команды.
Встреча состоится 23 февраля в турецком Белеке. Стоит отметить, что изначально планировалось, что "Крылья Советов" сыграют в этот день с минским "Динамо".
"Крылья Советов" после 17-ти игр чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе самарской команды 15 очков.
Напомним, что 17 февраля "Кайрат" сыграет товарищеский матч против московского "Динамо".