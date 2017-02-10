"Шахтер" сыграл вничью с лидером второй лиги Македонии на сборе в Турции

Следующий матч "Шахтер" проведет с украинским клубом "Заря".
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Фото с сайта ФК "Шахтер"
Карагандинский "Шахтер" в рамках подготовки к новому сезону провел очередной контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе в Анталии, сообщается на официальном сайте "горняков".
В роли оппонента выступила македонская команда "Академия Пандев", являющаяся лидером второй лиги Македонии. Первыми в игре отличились "горняки". На 42-й минуте гол в ворота "Академии Пандева" забил нападающий Дауренбек Тажимбетов. Македонцам удалось сравнять счет на 73-й минуте. В итоге была зафиксирована ничья - 1:1.
Следующий контрольный матч "Шахтер" проведет 16 февраля с украинским клубом "Заря".