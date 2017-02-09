Московское "Динамо" резервным составом разгромило "молодежку" "Тобола"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 2:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Милан 0:1
Наполи Дженоа 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Махтаарал Жетысу 1:5
Кайсар Славия Сф 1:0
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Актобе Тосно 0:0
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Астана Железничар 1:1
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 2:0
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Кулагер Номад 3:2
Алматы Бейбарыс 0:2
Темиртау Арлан 3:4 ОТ
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Актобе 0:3
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:3
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Барсы Атырау Астана 54:67
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 23:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 2:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Астана Железничар 1:1
Атырау Чихура 20:00
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Кулагер Номад 3:2
Алматы Бейбарыс 0:2
Темиртау Арлан 3:4 ОТ
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 54:67
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Чихура 20:00
Шахтер Академия Пандев
Акжайык Алашкерт
Иртыш Ом Экибастуз 12:00
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Окжетпес Подбескидже
Тараз Септември 20:00
Тобол (U-21) Силкеборг
Кайсар Олимпик Д
Астана Заря Лг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Ислам Ассис
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Барыс Металлург Нк 19:30
Барыс Авангард 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Актобе СДЮШОР № 7
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 10:30
Япония Катар 15:00
Южная Корея Казахстан 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Московское "Динамо" резервным составом разгромило "молодежку" "Тобола"

Через шесть дней у российского клуба запланирована игра с "Кайратом".

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1 Комментариев
Фото с сайта ФК "Тобол"
Фото с сайта ФК "Тобол"
Костанайский "Тобол" потерпел крупное поражение от московского "Динамо" в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча "молодежки" костанайцев и резервного состава динамовцев, состоявшаяся 11 февраля в Турции, закончилась со счетом 5:0 в пользу российского клуба. В составе победителей голы забивали Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).

Напомним, товарищеский матч основных составов "Тобол" - "Динамо" закончилась победой команды из Костаная со счетом 2:0. Голы забили Щеткин и Савич.


На 17 февраля у "Динамо" запланирована еще одна товарищеская игра с клубом из Казахстана - алматинским "Кайратом".
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Комментарии

 
 
Александр Сквиренко Сегодня 23:03
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Динамо играло разными составами, в том числе и основой!
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