Московское "Динамо" резервным составом разгромило "молодежку" "Тобола"

Через шесть дней у российского клуба запланирована игра с "Кайратом".
Сегодня 22:20
Ссылки по теме:
Фото с сайта ФК "Тобол"
Костанайский "Тобол" потерпел крупное поражение от московского "Динамо" в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча "молодежки" костанайцев и резервного состава динамовцев, состоявшаяся 11 февраля в Турции, закончилась со счетом 5:0 в пользу российского клуба. В составе победителей голы забивали Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).
Напомним, товарищеский матч основных составов "Тобол" - "Динамо" закончилась победой команды из Костаная со счетом 2:0. Голы забили Щеткин и Савич.
На 17 февраля у "Динамо" запланирована еще одна товарищеская игра с клубом из Казахстана - алматинским "Кайратом".
Встреча "молодежки" костанайцев и резервного состава динамовцев, состоявшаяся 11 февраля в Турции, закончилась со счетом 5:0 в пользу российского клуба. В составе победителей голы забивали Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).
Напомним, товарищеский матч основных составов "Тобол" - "Динамо" закончилась победой команды из Костаная со счетом 2:0. Голы забили Щеткин и Савич.
На 17 февраля у "Динамо" запланирована еще одна товарищеская игра с клубом из Казахстана - алматинским "Кайратом".