"Актобе" сыграл вничью с российским клубом на сборах в Турции

В этой игре не принял участие Бауыржан Джолчиев.
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Фото с официального сайта "Актобе"
Футболисты "Актобе" провели товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба.
Соперником стал "Тосно", который занимает второе место в российской ФНЛ. Матч проходил сегодня, 10 февраля, и завершился со счетом 0:0.
Состав "Актобе": Отарбаев (Сидельников), Айтбаев, Аслан (Жумагали), Даутов, Жуниньо (Скворцов), Торрес (Шурыгин), Шестаков, Кожамберды (Какимов), Витор Жуниор (Абдукаримов), Зенькович, Саулет (Розыбакиев).
Отметим, что находящийся на просмотре в "Актобе" Бауыржан Джолчиев не принял участие в матче с "Тосно".
Соперником стал "Тосно", который занимает второе место в российской ФНЛ. Матч проходил сегодня, 10 февраля, и завершился со счетом 0:0.
Состав "Актобе": Отарбаев (Сидельников), Айтбаев, Аслан (Жумагали), Даутов, Жуниньо (Скворцов), Торрес (Шурыгин), Шестаков, Кожамберды (Какимов), Витор Жуниор (Абдукаримов), Зенькович, Саулет (Розыбакиев).
Отметим, что находящийся на просмотре в "Актобе" Бауыржан Джолчиев не принял участие в матче с "Тосно".