"Кайрат" и "Тобол" проведут товарищеские матчи с московским "Динамо"

Костанайцы уже встречались с этим соперником.
10 февраля 21:41
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Фото пресс-службы "Тобола"
Два казахстанских клуба станут соперниками московского "Динамо", сообщает официальный сайт российского клуба.
11 февраля с динамовцами встретится "Тобол", а через шесть дней - "Кайрат". Оба матча пройдут в рамках предсезонных сборов в Турции и начнутся в 20:00 по времени Астаны.
Стоит отметить, что "Тобол" и "Динамо" недавно встречались друг с другом. Матч, прошедший 31 декабря, закончился со счетом 2:0 в пользу костанайцев, у которых голы забили Алексей Щеткин и Душан Савич.
Московское "Динамо" ушло на зимний перерыв в ФНЛ на первом месте. Клуб первые в своей истории играет в первом дивизионе.