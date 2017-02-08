При удачном сезоне в "Актобе" Джолчиев впоследствии сможет выбрать другой клуб - специалист

Экс-футболист "Астаны" в составе актюбинского клуба готовится к новому сезону.
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Фото со страницы ФК "Актобе" ВКонтакте
Известный казахстанский специалист и спортивный функционер Булат Есмагамбетов считает, что полузащитник Бауыржан Джолчиев сделает все от себя зависящее, чтобы закрепиться в "Актобе". Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.
- Все зависит от самого футболиста. Надо учитывать, что он год пропустил не из-за травмы. Тем не менее "Актобе" является для него неплохим вариантом. Придется все начинать с нуля. Сейчас вряд ли перед ним стоит финансовый вопрос. Прежде всего ему необходимо себя показать, набрать форму. Тяжело входить в ритм после длительного простоя. Если в этом сезоне неплохо выступит в "Актобе", в следующем может выбрать другой клуб и ставить условия.
Такая же ситуация сейчас у Кукеева. Оба зацепились за команды, которые в них поверили, им остается только оправдать оказанное доверие. Должны использовать свой шанс ради своего престижа и карьеры, - рассказал Есмагамбетов.
- После годичного перерыва в карьере, наверное, не стоит болельщикам в первых турах ждать хорошей игры от Джолчиева.
- Сразу играть все 90 минут будет тяжеловато, может, по тайму, постепенно начнет набирать форму. Тренеры обычно исходят из того, как футболист проявляет себя в отдельно взятом игровом эпизоде. Если за отведенное время обострит игру в атаке, все же он футболист атакующего плана, то доверие к нему возрастет.
И еще один момент. В "Астане" у него были квалифицированные партнеры, в "Актобе" подбор исполнителей попроще, а Джолчиев - зависимый игрок. Поэтому тут не все просто, но многое от него самого зависит, как себя проявит. Что немаловажно, ему только 26 лет, то есть еще может наверстать упущенное. Но когда выйдет на пик - никто не скажет. А может, и не вернется на прежний уровень. Это один Всевышний знает.
- На Ваш взгляд, за какие места поборется "Актобе" в этом сезоне, если отталкиваться от зимней трансферной политики клуба?
- Не могу точно сказать, не смотрел ни одной контрольной игры. Только слышим о подписанных контрактах с тем или иным футболистом. Первые три-четыре тура покажут, насколько сильнее команда стала по сравнению с прошлым годом.
Отметим, что Джолчиев был замечен на тренировках "Актобе", проводящего сбор в Турции. Не исключено, что футболист находится на просмотре в клубе. Официальной информации о его переходе пока нет. Последним его клубом была "Астана". За столичный клуб он провел 50 игр в КПЛ, в которых забил девять мячей.
- Все зависит от самого футболиста. Надо учитывать, что он год пропустил не из-за травмы. Тем не менее "Актобе" является для него неплохим вариантом. Придется все начинать с нуля. Сейчас вряд ли перед ним стоит финансовый вопрос. Прежде всего ему необходимо себя показать, набрать форму. Тяжело входить в ритм после длительного простоя. Если в этом сезоне неплохо выступит в "Актобе", в следующем может выбрать другой клуб и ставить условия.
Такая же ситуация сейчас у Кукеева. Оба зацепились за команды, которые в них поверили, им остается только оправдать оказанное доверие. Должны использовать свой шанс ради своего престижа и карьеры, - рассказал Есмагамбетов.
- После годичного перерыва в карьере, наверное, не стоит болельщикам в первых турах ждать хорошей игры от Джолчиева.
- Сразу играть все 90 минут будет тяжеловато, может, по тайму, постепенно начнет набирать форму. Тренеры обычно исходят из того, как футболист проявляет себя в отдельно взятом игровом эпизоде. Если за отведенное время обострит игру в атаке, все же он футболист атакующего плана, то доверие к нему возрастет.
И еще один момент. В "Астане" у него были квалифицированные партнеры, в "Актобе" подбор исполнителей попроще, а Джолчиев - зависимый игрок. Поэтому тут не все просто, но многое от него самого зависит, как себя проявит. Что немаловажно, ему только 26 лет, то есть еще может наверстать упущенное. Но когда выйдет на пик - никто не скажет. А может, и не вернется на прежний уровень. Это один Всевышний знает.
- На Ваш взгляд, за какие места поборется "Актобе" в этом сезоне, если отталкиваться от зимней трансферной политики клуба?
- Не могу точно сказать, не смотрел ни одной контрольной игры. Только слышим о подписанных контрактах с тем или иным футболистом. Первые три-четыре тура покажут, насколько сильнее команда стала по сравнению с прошлым годом.
Отметим, что Джолчиев был замечен на тренировках "Актобе", проводящего сбор в Турции. Не исключено, что футболист находится на просмотре в клубе. Официальной информации о его переходе пока нет. Последним его клубом была "Астана". За столичный клуб он провел 50 игр в КПЛ, в которых забил девять мячей.