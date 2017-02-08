Атмосфера на матчах в Азербайджане лучше, чем в Казахстане - экс-игрок "Иртыша"

Футболист забил первый гол за новый клуб.
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Фото с официального сайта "Нефтчи"
Чилийский нападающий "Нефтчи" Игнасио Эррера сравнил атмосферу на матчах в Азербайджане и Казахстане.
В 2016 году Эррера выступал за "Иртыш", в составе которого стал бронзовым призером КПЛ. На его счету три гола и две голевые передачи в 28 матчах чемпионата Казахстана.
Этой зимой Эррера перешел в бакинский "Нефтчи". В двух турах азербайджанского чемпионата 29-летний чилиец забил один гол.
"В Казахстане, откуда я приехал сюда, такой атмосферы на матчах, что я уже видел тут, нет. На выездных матчах там пара болельщиков приходила. Так что я привык к худшему. Здесь же "Нефтчи" имеет хорошую поддержку", - цитирует Эрреру Azerisport.com.
Гол Эрреры за "Нефтчи" (смотреть с 3:50):
В 2016 году Эррера выступал за "Иртыш", в составе которого стал бронзовым призером КПЛ. На его счету три гола и две голевые передачи в 28 матчах чемпионата Казахстана.
Этой зимой Эррера перешел в бакинский "Нефтчи". В двух турах азербайджанского чемпионата 29-летний чилиец забил один гол.
"В Казахстане, откуда я приехал сюда, такой атмосферы на матчах, что я уже видел тут, нет. На выездных матчах там пара болельщиков приходила. Так что я привык к худшему. Здесь же "Нефтчи" имеет хорошую поддержку", - цитирует Эрреру Azerisport.com.
Гол Эрреры за "Нефтчи" (смотреть с 3:50):