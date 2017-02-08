Директор "Окжетпеса" рассказал подробности строительства нового стадиона в Кокшетау

При этом футбольный сезон синегорцы начнут в Астане или Щучинске.
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Директор "Окжетпеса" Николай Панин рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности строительства стадиона в Кокшетау. По его словам, на новой арене будет постелен искусственный газон с подогревом.
"Есть проект стадиона, и в этом году в районе Юбилейного начнется его строительство. Не могу сказать, в какую сумму обойдется строительство арены, так как ее проект был готов до моего прихода. Но на ней будет восемь тысяч посадочных мест. Стадион начнет строиться около озера Копа, там сложный грунт. Поэтому будет искусственное поле с подогревом", - рассказал Панин.
Между тем сезон 2017 года "Окжетпес" начнет в Астане или в Щучинске. Если в марте на "Астана Арене" начнут менять искусственное покрытие, то кокшетауская команда домашние матчи проведет в Щучинске, на базе "Жаксы".
Отметим, что "Окжетпес" занял пятое место по итогам 2016 года. В межсезонье клуб расстался с 14 футболистами. В то же время контракты заключены с десятью новичками. Более подробную информацию о трансферах можно узнать в нашей обновляемой "Таблице переходов".