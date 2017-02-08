Мы готовили хороший состав, но теперь ситуация сильно усложнилась - тренер "Алтая"

Илиан Илиев прокомментировал ситуацию с исключением клуба из числа участников КПЛ.
Сегодня 08:14
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Илиан Илиев. Фото с сайта btvnovinite.bg
Главный тренер ФК "Алтай" Илиан Илиев прокомментировал ситуацию с исключением его клуба из числа участников КПЛ, сообщает btvnovinite.bg.
"У нас очень трудная ситуация. В первую очередь, я хочу увидеть новое руководство. У меня действующий договор, я уже два месяца являюсь главным тренером "Алтая". Мы готовили хороший состав, но теперь ситуация сильно усложнилась", - сказал Илиев.
Напомним, Федерация футбола Казахстана решила исключить "Алтай" из числа участников КПЛ за несоблюдение сертификации. Место клуба из ВКО займет "Тараз", который проиграл "Алтаю" в переходном матче за право играть в премьер-лиге по итогам прошлого сезона.