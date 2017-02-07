"Футболистом битая". Супруга экс-игрока КПЛ стала героиней программы "Пусть говорят"

Татьяна Алиева пожаловалась на рукоприкладство и пьянство бывшего мужа.

Экс-супруга украинского футболиста Александра Алиева, известного своим выступлением за ФК "Тараз", стала героиней программы "Пусть говорят", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Татьяна Алиева пришла в программу Андрея Малахова, чтобы рассказать о рукоприкладстве и пьянстве бывшего мужа.

"Александр Алиев, один из лучших мастеров по исполнению штрафных ударов, этой осенью развелся со своей женой Татьяной. Причиной стали мощные удары звезды спорта по лицу супруги. А когда-то в 2007-м году все начиналось так красиво. Рождению сына Алиев посвящал свои голы. А на семейных праздниках Татьяны и Александра Алиевых пели звезды эстрады. Как случилось, что футболист превратился из заботливого мужа и отца в садиста?" - задается в начале программы вопросом ведущий Андрей Малахов.

"Я в шоке, не спала всю ночь, - в слезах поделилась Татьяна Алиева. - Я ехала на передачу, и Саша (Алиев - прим.ред.) меня вообще не пускал. Извините, что я плачу. Закрывал дверь, чтобы я сюда не попала... Я просто уже устала плакать".

В эфире программы были продемонстрированы фото избитой женщины. По словам Татьяны, она сама виновата, что терпела побои от бывшего супруга. Героиня утверждает, что Алиев занимался рукоприкладством и в отношении ее сына от первого брака. При этом, несмотря на развод, они с экс-супругом продолжают проживать на одной жилплощади.

"Я могла бы снять квартиру и уйти, если бы у меня не было троих детей, двое маленьких детей, где у них есть своя детская комната, где у них школа... Почему должна я с детьми уходить? Если человек решил, что для него важнее другие женщины, измены и все остальное, почему он не может сделать как мужчина - просто взять и уйти?" - сказала женщина.

В эфире программы были показаны кадры спящего на полу Алиева, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, в окружении пустых бутылок из-под спиртных напитков. По словам Татьяны, такое состояние ее бывшего супруга - ежедневная норма: "Я его кодировала три раза. Мне кажется, это просто вседозволенность и деньги".

Александр Алиев, в свою очередь, так же обвинил свою экс-супругу в злоупотреблении алкоголем.

"Я в браке 10 лет. Было у меня такое, что не хотелось просто идти домой. Человек был нетрезв, я вижу, как она выпивает, где она бывает. Бывает такое, что она берет и уезжает, забирает детей, и дети не ночуют по два дня дома, не предупреждая меня. Когда я играл в Казахстане, когда я играл в Махачкале, когда я приезжал домой, чтобы увидеть детей... Приезжаю, мне люди рассказывают, как человек себя здесь ведет...У меня очень тяжелый характер. И когда человек лез с руками на меня и царапал мне лицо, для меня это неприятно. И я не могу это терпеть. Был такой, наверное, метод, чтобы человек понял... Она начала показывать, что я ее бил, что я ее избиваю. Такого не было. Она начинала прыгать на меня... с ножом прыгать на меня", - рассказал футболист.

Поддержала Алиеву в эфире "Пусть говорят" супруга экс-вратаря алматинского "Кайрата" Дмитрия Хомича Алина: "Если Тане так не повезло, я ей советую бежать, как мама трех мальчиков, чтобы примера не было такого. Тань, бежать надо от него. Другого совета нет. Зачем терпеть?

Напомним, что это не первый скандал вокруг Александра Алиева. Ранее на футболисту сломали челюсть за долги, он также угрожал оружием посетителям ночного клуба. Полузащитник подписал контракт с "Таразом" в июле прошлого года. За казахстанский коллектив он провел 13 матчей и забил один гол. Алиев покинул казахстанский клуб в октябре.