Бауржан Джолчиев опубликовал первое фото с "Актобе"

Ранее футболист был замечен на тренировках команды в Турции.
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Известный казахстанский футболист Бауржан Джолчиев, который долгое время находился без клуба, опубликовал первое фото с ФК "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний форвард поделился снимком в своем аккаунте в Instagram. "Добро пожаловать в семью", - написали Джолчиеву в комментариях.
Официальной информации о переходе футболиста в "Актобе" пока нет. Ранее Джолчиев был замечен на тренировках клуба в Турции.
Отметим, что на фото рядом с Джолчиевым другой новичок "Актобе" Игорь Зенькович.
Напомним, Джолчиев полностью пропустил прошлый сезон. При этом летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге стал свободным агентом. Сообщалось также, что "Астана" предлагала Джолчиеву продлить контракт, но его не устроили финансовые условия. Сам Джолчиев признавался, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.