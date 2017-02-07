Даниал Ахметов рассказал о серьезных претензиях к ФК "Алтай" из-за расходов финансирования

Ранее клуб из ВКО был исключен из числа участников премьер-лиги.
Сегодня 10:55
Ссылки по теме:
- "Тараз" - мой родной клуб, но я считаю, что в премьер-лиге должен играть "Алтай" - Тлешев
- "Шахтер" высказался об исключении "Алтая" из казахстанской премьер-лиги
- Новость об исключении из КПЛ стала шоком. Мы занимаемся этим вопросом - президент "Алтая"
Фото пресс-службы ФК "Алтай"
На отчетной встрече акима города Семей с населением города, где присутствовал аким ВКО Даниал Ахметов, был поднят вопрос скандального исключения футбольного клуба "Алтай" из премьер-лиги, передает arnapress.kz.
Напомним, причиной такого решения Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана стали несоблюдения клубом сертификации. Согласно требованию сертификации, "Алтай" должен иметь в своей структуре обособленное подразделение детского, юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14 групп в девяти возрастных категориях. Также по установленным правилам все клубы премьер-лиги должны иметь молодежную команду во второй лиге.
Болельщик ФК "Алтай" Серикбай Алибеков призвал акима области заступиться за клуб и предпринять меры для возвращения клуба в премьер-лигу.
- Мы ждали нового футбольного сезона, мы поддерживали команду на протяжении всего 2016 года, выезжали в другие города. Узнав, что клуб был отстранен, мы записали для Вас видеообращение в поддержку клуба. Прошу Вас бороться за то, чтобы наша команда представляла регион в премьер-лиге Чемпионата РК по футболу 2017 года.
Глава региона в ответе на такой "крик души" нелестно отозвался об администрации "Алтая" и призвал болельщиков, прежде всего, самим разобраться в ситуации, сложившейся внутри клуба.
- В прошлом году мы объединили клуб, обеспечили хорошее финансирование, пригласили высокоэффективного тренера, но когда начали разбираться с финансами, получилась странная картина, - отметил Даниал Ахметов. - Мы не знаем, куда делись государственные деньги, нам непонятна структура оплаты, одним словом, государственными ресурсами воспользовались как попало. У нас есть серьезные претензии, мы начинаем этим заниматься. Сегодня, по непонятным причинам, кто командует клубом – неизвестно, без согласования с управлением спорта меняется тренер, который привел команду к победе, у нас возникло много вопросов. Уважаемые болельщики, сначала разберитесь сами со своим футбольным клубом, с его руководителем, если я начну разбираться – это закончится совершенно другим делом. Мы знаем, что руководители нескольких клубов Казахстана находятся в других местах. Я бы не хотел, чтобы то же самое было с ФК "Алтай". Я призываю болельщиков не только любить футбол, но и привлекать искренних, честных любителей футбола.
Напомним, причиной такого решения Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана стали несоблюдения клубом сертификации. Согласно требованию сертификации, "Алтай" должен иметь в своей структуре обособленное подразделение детского, юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14 групп в девяти возрастных категориях. Также по установленным правилам все клубы премьер-лиги должны иметь молодежную команду во второй лиге.
Болельщик ФК "Алтай" Серикбай Алибеков призвал акима области заступиться за клуб и предпринять меры для возвращения клуба в премьер-лигу.
- Мы ждали нового футбольного сезона, мы поддерживали команду на протяжении всего 2016 года, выезжали в другие города. Узнав, что клуб был отстранен, мы записали для Вас видеообращение в поддержку клуба. Прошу Вас бороться за то, чтобы наша команда представляла регион в премьер-лиге Чемпионата РК по футболу 2017 года.
Глава региона в ответе на такой "крик души" нелестно отозвался об администрации "Алтая" и призвал болельщиков, прежде всего, самим разобраться в ситуации, сложившейся внутри клуба.
- В прошлом году мы объединили клуб, обеспечили хорошее финансирование, пригласили высокоэффективного тренера, но когда начали разбираться с финансами, получилась странная картина, - отметил Даниал Ахметов. - Мы не знаем, куда делись государственные деньги, нам непонятна структура оплаты, одним словом, государственными ресурсами воспользовались как попало. У нас есть серьезные претензии, мы начинаем этим заниматься. Сегодня, по непонятным причинам, кто командует клубом – неизвестно, без согласования с управлением спорта меняется тренер, который привел команду к победе, у нас возникло много вопросов. Уважаемые болельщики, сначала разберитесь сами со своим футбольным клубом, с его руководителем, если я начну разбираться – это закончится совершенно другим делом. Мы знаем, что руководители нескольких клубов Казахстана находятся в других местах. Я бы не хотел, чтобы то же самое было с ФК "Алтай". Я призываю болельщиков не только любить футбол, но и привлекать искренних, честных любителей футбола.