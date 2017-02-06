"Ордабасы" проведет контрольный матч с донецким "Шахтером"

После этого шымкентский клуб проведет еще одну игру.
Сегодня 11:08
Фото с сайта ФК "Шахтер" Донецк
ФК "Ордабасы" в рамках УТС в Турции проведет контрольный матч с донецким "Шахтером", сообщает пресс-служба шымкентского клуба.
Эта встреча состоится 8 февраля. Матч состоится в 14:00 (по времени Астаны).
Напомним, что 10 февраля "Ордабасы" встретится с ташкентским "Локомотивом". Игра состоится также в 14:00 (по времени Астаны). После матча команда вылетает в Шымкент.
Следующие сборы начнутся 15 февраля также в Анталии.
Эта встреча состоится 8 февраля. Матч состоится в 14:00 (по времени Астаны).
Напомним, что 10 февраля "Ордабасы" встретится с ташкентским "Локомотивом". Игра состоится также в 14:00 (по времени Астаны). После матча команда вылетает в Шымкент.
Следующие сборы начнутся 15 февраля также в Анталии.