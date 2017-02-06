Российским клубам посоветовали приобрести форварда "Астаны"

Футболист стал лучшим бомбардиром на минувшем Кубке африканских наций.
Сегодня 07:25
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- Форвард "Астаны" Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций
- Жуниор Кабананга стал первым за пять лет игроком, забившим в каждом матче группового этапа КАН
Жуниор Кабананга. Фото с сайта UEFA.com
Российский спортивный портал "Чемпионат" в своем новом аналитическом материале советует клубам премьер-лиги приобрести форварда "Астаны" и сборной ДР Конго Жуниора Кабанангу, блеснувшего на минувшем Кубке африканских наций.
"Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка Африки с тремя мячами - говорящая цифра о снайперах Черного континента, феерически мало. Впрочем, для Кабананги даже три гола - оглушительный успех: форвард попал в "Список 23" Флорана Ибенге лишь в последний момент, когда тренер отцепил не его, а Эрве Каже. Потом была выигранная конкуренция у Дьемерси Мбокани, поигравшего в АПЛ и киевском "Динамо", и Седрика Бакамбу из "Вильярреала". Кабананга, награжденный прозвищем "Окоча" за стремление сыграть красиво, забивал в каждом матче группового этапа, особенно крутым получился гол в ворота Того - проигрывая в скорости Сержу Гакпе, Жуниор выиграл борьбу у него за счет корпуса и рук.
На радостях Кабананга пообещал стране, что ДР Конго пробьется в полуфинал, но "леопарды" проиграли средней сборной Ганы, так что турнир в стране признали провальным. Лишь Жуниора оценили по достоинству, включив в символическую сборную Кубка Африки. В "Астане" у Кабананги шло хуже - ему положили зарплату больше, чем была в "Андерлехте", где агент оформил игрока по поддельным документам (сейчас агента судят), Жуниор показал себя в Лиге чемпионов, съездил в аренду во второй турецкий дивизион, отнял у Андрея Аршавина Кубок Казахстана в снежном финале, но в чемпионате забивал немного - лишь пять мячей за последние полгода. Видимо, Кабанангу устраивают голы лишь в сверхважных матчах", - говорится в материале.
Добавим, что Кабананга стал первым за последние пять лет футболистом, которому удалось забить по голу в каждом из матчей в группе КАН-2017. Также игрок "Астаны" вошел в символическую сборную группового этапа и всего турнира.
"Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка Африки с тремя мячами - говорящая цифра о снайперах Черного континента, феерически мало. Впрочем, для Кабананги даже три гола - оглушительный успех: форвард попал в "Список 23" Флорана Ибенге лишь в последний момент, когда тренер отцепил не его, а Эрве Каже. Потом была выигранная конкуренция у Дьемерси Мбокани, поигравшего в АПЛ и киевском "Динамо", и Седрика Бакамбу из "Вильярреала". Кабананга, награжденный прозвищем "Окоча" за стремление сыграть красиво, забивал в каждом матче группового этапа, особенно крутым получился гол в ворота Того - проигрывая в скорости Сержу Гакпе, Жуниор выиграл борьбу у него за счет корпуса и рук.
На радостях Кабананга пообещал стране, что ДР Конго пробьется в полуфинал, но "леопарды" проиграли средней сборной Ганы, так что турнир в стране признали провальным. Лишь Жуниора оценили по достоинству, включив в символическую сборную Кубка Африки. В "Астане" у Кабананги шло хуже - ему положили зарплату больше, чем была в "Андерлехте", где агент оформил игрока по поддельным документам (сейчас агента судят), Жуниор показал себя в Лиге чемпионов, съездил в аренду во второй турецкий дивизион, отнял у Андрея Аршавина Кубок Казахстана в снежном финале, но в чемпионате забивал немного - лишь пять мячей за последние полгода. Видимо, Кабанангу устраивают голы лишь в сверхважных матчах", - говорится в материале.
Добавим, что Кабананга стал первым за последние пять лет футболистом, которому удалось забить по голу в каждом из матчей в группе КАН-2017. Также игрок "Астаны" вошел в символическую сборную группового этапа и всего турнира.