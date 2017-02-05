Провокатор "Синее ухо". Что нужно знать о возможном новичке "Иртыша" из Беларуси

Футболист находится на просмотре в павлодарском клубе.

"Иртыш" продолжает просматривать потенциальных новичков на сборах в Турции. Один из них - левый защитник белорусского "Немана" Александр Анюкевич. Игроку всего 24 года. Но в Беларуси он прославился не только как перспективный футболист, но и своими провокациями против Александра Глеба и Максима Жавнерчика. Более подробно о нем рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Александр Анюкевич является воспитанником "Немана" из Гродно. С 2010 года начал выступать за основной состав команды. Не сразу стал ведущим защитником, но впоследствии начал регулярно получать игровую практику. "Неман" остается пока единственным клубом в его карьере. В свое время находился на просмотре в "Торпедо-БелАЗе" и словацком "Ружомбероке", но дело до подписания контракта не дошло.



Поначалу в Беларуси игрока характеризовали как скромного парня из Гродно, исправно выполняющего свои функции на поле. Но потом футболист добавил в медийности благодаря удалению Александра Глеба и несостоявшейся провокации против Максима Жавренчика.



17 апреля 2013 года в матче четвертого тура чемпионата Беларуси "Неман" - БАТЭ (2:1) Александр Глеб был удален за грубость против Анюкевича. Защитник "Немана" не попал по мячу и резко встретил экс-полузащитника "Арсенала" и "Барселоны". Глеб слегка отмахнулся, за что получил прямую красную карточку и пятиматчевую дисквалификацию.



Эпизод получил широкий резонанс в Беларуси, а за Анюкевичем закрепилось прозвище "Синее ухо", так как после матча рассказал, что соперник нанес не такой уж и серьезный удар, но чувствительный - прямо в глаз и задел ухо, посиневшее позже. Хотя, по признанию Глеба, он не задевал ухо. Тем не менее футболист БАТЭ готов был оплатить защитнику путевку в санаторий, чтобы тот подлечил его. Позже дисквалификацию Глебу скостили до трех игр.



3:30. Нарушение и удаление Александра Глеба





В свою очередь Анюкевич в 2015 году стал героем еще одного эпизода и снова при участии игрока БАТЭ. На этот раз Максима Жавнерчика. Анюкевич сфолил на Жавнерчике. Обычный игровой момент. Но Александр что-то бросил в адрес Максима, в результате футболисты несколько минут общались на повышенных тонах.



После этого Анюкевич протянул руку Жавнерчику, который после игры скажет следующее: "Этот парень любит провоцировать. Есть категории футболистов, которые ищут момент, чтобы вывести соперника из себя. Только он не на того напал. Я контролирую свои эмоции. Он перешел на оскорбления. Этот человек знает, о чем идет речь. Да, он извинился, но так говорить нельзя. За такие слова абхазы или осетины ему бы открутили голову. После матча кто-то из тренеров рассказал о том, как Анюкевич спровоцировал Глеба. Наверное, он ждал момента, чтобы я ударил ему в ухо".



Жавнерчик не стал повторять ошибок Глеба, а спокойно доиграл матч до конца. При этом болельщики пожурили Максима за то, что не проучил молодого футболиста прямо на поле, рассказав об этом инциденте только СМИ.







Что интересно, Анюкевич со знаком минус отметился и во встрече молодежных сборных Беларуси и Казахстана квалификации ЕВРО-2015 (0:1). Защитник "Немана" был капитаном в этом матче, сфолил в своей штрафной, в результате чего белорусы проиграли казахстанцам. После игры главный тренер сборной Беларуси (U-21) Алексей Вергеенко раскритиковал своего подопечного, по сути, обвинив его в поражении: "Думаю, Глеб Анюкевича еще слабо дернул за ухо. Его надо было оторвать за то, что он творил. Сломал четкий план на игру, мы должны были их держать. Потому что выглядели намного сильнее казахстанцев. Никаких неожиданностей они не принесли. Вина за поражение висит на той нелепой ошибке".



Несмотря на все эти истории, Александра Анюкевича считают добротным защитником. В чемпионате Беларуси провел 118 матчей, забил один гол, заработал 13 предупреждений и одно удаление. По четыре игры провел за юношеские сборные Беларуси до 17 и 19 лет. И 17 встреч отыграл за "молодежку".



Напомним, что "Иртыш" занял третье место в сезоне 2016 года. В межсезонье клуб расстался с 14 футболистами. Из новичков контракты были подписаны только с шестью игроками. Более подробно с трансферной политикой клубов КПЛ можно ознакомиться в нашей обновляемой "Таблице переходов"