Провокатор "Синее ухо". Что нужно знать о возможном новичке "Иртыша" из Беларуси

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария Шальке-04 1:1
Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Ливерпуль 2:0
Тоттенхэм Миддлсбро 1:0
Манчестер Сити Суонси Сити 2:1
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 0:3
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Атлетик 3:0
Атлетико М Леганес 2:0
Валенсия Эйбар 0:4
Севилья Вильярреал 0:0
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 1:7
Милан Сампдория 0:1
Пескара Лацио 2:6
Ювентус Интер 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Пелистер 2:2
Тобол Нефтохимик 1:1
Алтай Луч-Энергия 0:1
Окжетпес Шкендия 1:2
Кайрат Локомотив Пл 4:2
Иртыш Трепча 89 2:3
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 13:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Нефтехимик Лада 3:2
Барыс Динамо Р 1:0
Югра Динамо Мн 2:3 Б
Медвешчак Витязь 3:5
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ермак 6:2
Сарыарка Сокол 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 6:3
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 4:2
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Арлан Кулагер 2:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Латвия (студенческая) 5:2
Россия (студенческая) Китай (студенческая) 10:1
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 2:9
Чехия (студенческая) Словакия (студенческая) 4:3 Б
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 4:0
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 72:78
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:0
Грация-KZ Дворец школьников 1:3
Казыгурт Грация-KZ 1:3
Куаныш и К Костанай 3:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Тараз-2 3:2
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:1
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Жетысу-Жастар 2:3
Мангыстау Атырау-2 3:1
Актобе Динамо-Костанай 3:0
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
10:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
16:30
19:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 4:10
Швейцария (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:4
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 7:8
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 4:7
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 8:6
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 8:9
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Цибулкова 2:1
Младенович Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Швеция Норвегия 17:2
Россия Финляндия 6:4
Норвегия Финляндия 1:11
Швеция Россия 4:3
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
>>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Навбахор Махтаарал 13:00
Атырау Оренбург 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн Витязь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:0
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 19:30
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы 13:30
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
>>>
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн Витязь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:0
Алтай-Торпедо Горняк
Темиртау Арлан
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Темиртау Арлан
Алтай-Торпедо Горняк
Кулагер Номад
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 19:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 01:45
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе (U-21) Астана (U-21)
Ордабасы Подбрезова
Атырау Оренбург 20:00
Иртыш Вардар
Астана Александрия
Тобол (U-21) Левски Кр
Кайрат Сплит РНК
Тобол Силекс 20:00
Кайсар Славия Сф
Шахтер Ильичевец
Иртыш Алашкерт
Актобе Тосно
Актобе (U-21) Жетысу
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Атырау Чихура
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана
Барсы Атырау Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 14:00
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 15:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея
Таиланд Южная Корея
Таиланд Казахстан
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
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Провокатор "Синее ухо". Что нужно знать о возможном новичке "Иртыша" из Беларуси

Футболист находится на просмотре в павлодарском клубе.

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Фото с сайта fcneman.by
Фото с сайта fcneman.by

"Иртыш" продолжает просматривать потенциальных новичков на сборах в Турции. Один из них - левый защитник белорусского "Немана" Александр Анюкевич. Игроку всего 24 года. Но в Беларуси он прославился не только как перспективный футболист, но и своими провокациями против Александра Глеба и Максима Жавнерчика. Более подробно о нем рассказывает корреспондент Vesti.kz

Александр Анюкевич является воспитанником "Немана" из Гродно. С 2010 года начал выступать за основной состав команды. Не сразу стал ведущим защитником, но впоследствии начал регулярно получать игровую практику. "Неман" остается пока единственным клубом в его карьере. В свое время находился на просмотре в "Торпедо-БелАЗе" и словацком "Ружомбероке", но дело до подписания контракта не дошло.

Поначалу в Беларуси игрока характеризовали как скромного парня из Гродно, исправно выполняющего свои функции на поле. Но потом футболист добавил в медийности благодаря удалению Александра Глеба и несостоявшейся провокации против Максима Жавренчика.  

17 апреля 2013 года в матче четвертого тура чемпионата Беларуси "Неман" - БАТЭ (2:1) Александр Глеб был удален за грубость против Анюкевича. Защитник "Немана" не попал по мячу и резко встретил экс-полузащитника "Арсенала" и "Барселоны". Глеб слегка отмахнулся, за что получил прямую красную карточку и пятиматчевую дисквалификацию.

Эпизод получил широкий резонанс в Беларуси, а за Анюкевичем закрепилось прозвище "Синее ухо", так как после матча рассказал, что соперник нанес не такой уж и серьезный удар, но чувствительный - прямо в глаз и задел ухо, посиневшее позже. Хотя, по признанию Глеба, он не задевал ухо. Тем не менее футболист БАТЭ готов был оплатить защитнику путевку в санаторий, чтобы тот подлечил его. Позже дисквалификацию Глебу скостили до трех игр. 

3:30. Нарушение и удаление Александра Глеба
 

В свою очередь Анюкевич в 2015 году стал героем еще одного эпизода и снова при участии игрока БАТЭ. На этот раз Максима Жавнерчика. Анюкевич сфолил на Жавнерчике. Обычный игровой момент. Но Александр что-то бросил в адрес Максима, в результате футболисты несколько минут общались на повышенных тонах.

После этого Анюкевич протянул руку Жавнерчику, который после игры скажет следующее: "Этот парень любит провоцировать. Есть категории футболистов, которые ищут момент, чтобы вывести соперника из себя. Только он не на того напал. Я контролирую свои эмоции. Он перешел на оскорбления. Этот человек знает, о чем идет речь. Да, он извинился, но так говорить нельзя. За такие слова абхазы или осетины ему бы открутили голову. После матча кто-то из тренеров рассказал о том, как Анюкевич спровоцировал Глеба. Наверное, он ждал момента, чтобы я ударил ему в ухо".

Жавнерчик не стал повторять ошибок Глеба, а спокойно доиграл матч до конца. При этом болельщики пожурили Максима за то, что не проучил молодого футболиста прямо на поле, рассказав об этом инциденте только СМИ. 



Что интересно, Анюкевич со знаком минус отметился и во встрече молодежных сборных Беларуси и Казахстана квалификации ЕВРО-2015 (0:1). Защитник "Немана" был капитаном в этом матче, сфолил в своей штрафной, в результате чего белорусы проиграли казахстанцам. После игры главный тренер сборной Беларуси (U-21) Алексей Вергеенко раскритиковал своего подопечного, по сути, обвинив его в поражении: "Думаю, Глеб Анюкевича еще слабо дернул за ухо. Его надо было оторвать за то, что он творил. Сломал четкий план на игру, мы должны были их держать. Потому что выглядели намного сильнее казахстанцев. Никаких неожиданностей они не принесли. Вина за поражение висит на той нелепой ошибке".

Несмотря на все эти истории, Александра Анюкевича считают добротным защитником. В чемпионате Беларуси провел 118 матчей, забил один гол, заработал 13 предупреждений и одно удаление. По четыре игры провел за юношеские сборные Беларуси до 17 и 19 лет. И 17 встреч отыграл за "молодежку".   

Напомним, что "Иртыш" занял третье место в сезоне 2016 года. В межсезонье клуб расстался с 14 футболистами. Из новичков контракты были подписаны только с шестью игроками. Более подробно с трансферной политикой клубов КПЛ можно ознакомиться в нашей обновляемой "Таблице переходов"

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