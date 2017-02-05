Тимощук оформил дубль за две минуты в дебютном матче за любительскую команду

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Кайрата" войдет в тренерский штаб "Зенита".
Сегодня 10:39
Ссылки по теме:
- Бывший футболист "Кайрата" Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб "Уфы"
- Тимощук рассказал о продолжении карьеры после ухода из "Кайрата"
- Тимощук рассказал о продолжении карьеры после ухода из "Кайрата"
Анатолий Тимощук. Фото пресс-службы "Кайрата"
Бывший игрок алматинского "Кайрата" Анатолий Тимощук успешно дебютировал за любительскую команду. Об этом сообщает "Спорт день за днем".
В ДСИ "Зенит" прошел четвертьфинал Объединенной лиги - корпоративного любительского турнира Петербурга (формат: семь на семь), в рамках которого "Смена-76" играла с ФК "Финсистемс".
В составе "Смены" дебютировал Тимощук, который уже на 11-й минуте открыл счет, а спустя две минуты сделал дубль.
Ранее сообщалось, что 37-летний Тимощук может войти в штаб главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, позже экс-капитан питерской команды рассматривал вариант с выступлением за "Зенит-2". Впрочем, на данный момент Тимощук и клуб не сумели договориться.
Напомним, последним клубом Тимощука был "Кайрат", в котором он провел два сезона. Пока украинец не объявлял о завершении карьеры.
В ДСИ "Зенит" прошел четвертьфинал Объединенной лиги - корпоративного любительского турнира Петербурга (формат: семь на семь), в рамках которого "Смена-76" играла с ФК "Финсистемс".
В составе "Смены" дебютировал Тимощук, который уже на 11-й минуте открыл счет, а спустя две минуты сделал дубль.
Ранее сообщалось, что 37-летний Тимощук может войти в штаб главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, позже экс-капитан питерской команды рассматривал вариант с выступлением за "Зенит-2". Впрочем, на данный момент Тимощук и клуб не сумели договориться.
Напомним, последним клубом Тимощука был "Кайрат", в котором он провел два сезона. Пока украинец не объявлял о завершении карьеры.