Жить по понятиям все устали - специалист об исключении "Алтая" из КПЛ

Место "Алтая" в премьер-лиге займет "Тараз".

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz решение Федерации футбола Казахстана исключить ФК "Алтай" из состава участников премьер-лиги.



- Какие могут быть тут вопросы по данному решению, если клуб неоднократно предупреждался о необходимости соответствия требованиям сертификации. Регламент есть регламент, его нужно придерживаться. Если не занять такую принципиальную позицию, то завтра другие клубы начнут о чем-то просить. Эти требования направлены развивать резерв. ФФК приняла правильное решение с точки зрения развития футбола, исключив "Алтай" из участников премьер-лиги.



Понятно, что сейчас будут какие-то движения со стороны акима и так далее. Если ФФК не отстоит свою позицию, это будет ударом по их авторитету. По понятиям жить все устали. Надо делать шаг вперед - жить по букве закона. Об этом и говорит послание Президента страны, - рассказал Хасенов.



- Как думаете, Илиан Илиев покинет команду?



- Надо было ему говорить о всех нюансах, чтобы он мог ориентироваться в наших условиях и быть уверенным, что тот или иной вопрос тщательно прорабатывается. Тогда бы понял уровень серьезности клуба. Тренера ни в чем нельзя упрекнуть, если посчитает нужным уйти. Полагаю, он не останется в команде. Работать в первой лиге для него несерьезно. Тем более нет гарантий, что в следующем сезоне это не повторится.



Команда стремилась попасть в премьер-лигу. По игровым моментам претендовала, но не соответствовала другим требованиям. А ведь выполнить их было не сложно. Что детей не было для групп? Разве трудно создать молодежную команду для второй лиги? Футболистов в Усть-Каменогорске и Семее хватает. Это же не стадион строить, вот на него потребовались бы время, средства и усилия. Удивительно, как можно было клубному менеджменту не создать подразделение детско-юношеского и молодежного футбола.



Напомним, что в результате обсуждения исполкомом ФФК было принято решение об исключении "Алтая" из состава участников чемпионата по причине неисполнения критериев по сертификации (отсутствие в структуре юридического лица футбольного центра и молодежной команды для участия во второй лиге, а также отсутствие трехлетнего членства в региональной федерации футбола. На образовавшееся вакантное место участника премьер-лиги утвержден "Тараз" - как участник переходного матча сезона 2016 года в соответствии с требованиями регламента чемпионата.