Трансферы КПЛ. "Иртыш" и "Окжетпес" лидируют по потерянным игрокам в межсезонье

Зимнее трансферное окно открыто до 3 апреля.

По-разному ведут себя на трансферном рынке клубы КПЛ. Одни предпочитают точечную селекцию, другие - обновить чуть ли не весь состав, третьи даже не приступали к подписыванию контрактов с новичками. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.



Мы уже рассказывали о том, что "Иртыш" и "Окжетпес" не первый сезон проводят обширную трансферную политику. В Павлодаре это обусловлено финансовыми трудностями, в связи с чем не удается удержать ведущих футболистов. В Кокшетау финансов немного, но их поток осуществляется стабильно. Текучка в команде объясняется игровой концепцией Владимира Муханова. Многие под нее элементарно не подходят. Как результат, вышеназванные команды на данный момент лидируют в межсезонье по потерянным футболистам. От них ушли по 14 футболистов. При этом "Иртыш" пополнили только шесть новых игроков, "Окжетпес" - девять.



Кампанию им может составить "Тобол", взявший курс на омоложение состава и избавившийся от 12 игроков. Среди последних старожилы Нурбол Жумаскалиев, Александр Петухов. Насколько эти радикальные меры были оправданы, покажет предстоящий сезон. Хотя в товарищеских матчах костанайцы выглядят очень солидно.







12 футболистов покинули и "Атырау", часть из них перебрались вслед за Стойчо Младеновым в "Кайсар". Это Валентин Чуреев, Владимир Аржанов, Алексей Мулдаров, Валерий Коробкин и Абдель Ламанж. В свою очередь "нефтяники" подписали 15 новых футболистов. К слову, столько же новичков и в "Кайсаре". На сегодняшний день эти клубы лидируют по наибольшему числу привлеченных игроков в межсезонье.



Более-менее осторожно себя ведет "Ордабасы". Южане отпустили только троих игроков, а подписали пока старого знакомого Таната Нусербаева. Затишье можно объяснить отсутствием главного тренера, шымкентцы никак не договорятся с потенциальным кандидатом. Но каждый раз обещают, что вот-вот его подпишут.



Вторым по наименьшему количеству потерь игроков идет "Кайрат". Алматинцы потеряли четырех футболистов из состава образца 2016 года. И со столькими же новыми игроками заключили трудовые соглашения. Их количество возрастет как минимум до шести-семи человек с учетом находящихся на просмотре легионеров.



По семь футболистов покинули "Астану" и "Шахтер". Если карагандинцы окончательно с ними распрощались, то действующий чемпион отпустил некоторых своих игроков на правах аренды, что вполне логично. Те же Алексей Щеткин и Рохер Каньяс еще пригодятся северянам. Все же их квалификации не вызывают сомнения.







"Алтай" уволил восемь игроков, а с приходом на тренерский мостик болгарина Илиана Илиева зашевелились в плане приобретений, заключив контракты с пятью новыми исполнителями. В скором времени их будет значительно больше, так как главный тренер начал зазывать на сборы других новичков.



Из "Актобе" ушли девять футболистов, а из "Акжайыка" - 11. Руководство актюбинского клуба после предыдущего невнятного сезона решило встряхнуть состав и предоставить карт-бланш украинцу Игорю Рахаеву. Главный тренер одобрил приглашение 12 новых футболистов. Среди них четыре южноамериканца, обещавшие помочь "красно-белым" в борьбе за высокие места.



Уральцы официально не заключали соглашения ни с одним из потенциальных новобранцев. Хотя просмотр проходят немало казахстанцев и иностранцев. Причем идут разговоры о том, что Майкл Одибе и Изу Азука, известные по выступлениям за "Атырау" и "Иртыш" соответственно, согласовали условия личного контракта до конца сезона. А вот Мирослава Лечича не устроили предложенные клубом условия. Скорее всего, увидим его в другой казахстанской команде. Всего "Акжайык" покинули 11 игроков.

Напомним, что сезон откроется финальным матчем за Суперкубок Казахстана между "Астаной" и "Кайратом", который состоится 4 марта. Чемпионат стартует 8 числа. С календарем игр КПЛ можно ознакомиться здесь. Трансферную политику клубов можно отслеживать в нашей обновляемой "Таблице переходов".



Фото с сайтов футбольных клубов "Тобол" и "Астана".