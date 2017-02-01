Ненад Эрич рассказал о разгроме "Астаны" победителя азиатской Лиги чемпионов

Вратарь также поделился мнением о новичках команды.
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Вратарь "Астаны" Ненад Эрич прокомментировал победу над "Чонбук Хендай" (3:0) в рамках УТС, также рассказал об адаптации новичков в команде, передает официальный сайт клуба.
- Нам противостоял серьезный соперник, победитель Лиги чемпионов Азии. Но мы сыграли дисциплинированно и организованно, выполнив все установки тренерского штаба.
- Как в целом прошел первый учебно-тренировочный сбор в этом году?
- Сборы прошли по плану, готовимся к длинному сезону. Есть небольшая усталость, потому что были большие нагрузки, но это нормально после учебно-тренировочного сбора, так как мы понимаем, что необходимо работать для того, чтобы потом в сезоне было легче.
- Сумели ли новички уже найти общий язык с командой?
- Команду пополнили несколько новых футболистов. Видно, что они являются высококвалифицированными исполнителями. Команда их приняла очень хорошо, проблем с адаптацией, думаю, возникнуть не должно.
- Судя по фотографиям, новичок команды Аздрен Лулаку больше сейчас общается с сербскими партнерами. На каком языке говорите с ним?
- Немного по-сербски, но больше он говорит на английском.
- В команде на сборах сейчас три вратаря - помимо тебя, это Александр Мокин и Абылайхан Дуйсен. На твой взгляд, достаточная конкуренция за место в составе?
- В "Астане" серьезная конкуренция на каждой позиции. Что касается вратарей, Александр Мокин является сильным голкипером, с большим опытом и хорошей техникой. Абылайхан - молодой вратарь, у которого большой потенциал. В целом все вместе много работаем, помогаем друг другу, так что конкуренция нам идет во благо.