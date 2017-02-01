Уход Каньяса помог Исламхану вернуться в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана

Полузащитник "Астаны" перешел в кипрский АПОЭЛ.
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Капитан алматинского "Кайрата" Бауыржан Исламхан вернулся в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после ухода Рохера Каньяса из "Астаны" в кипрский АПОЭЛ. Ранее колумбийский полузащитник, стоимость которого по данным Transfermarkt оценивалась в два миллиона евро, делил четвертое место с новичком "Актобе" аргентинским полузащитником Чако Торресом.
Теперь Исламхан, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона евро, занимает пятое место в списке самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана. Стоит отметить, что капитан "Кайрата" является самым дорогим казахстанским футболистом, выступающим в КПЛ.
Лидерство в списке сохраняет сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович, трансферная стоимость которого оценивается в три миллиона евро. Второе место в списке самых дорогих делят полузащитник и форвард "Кайрата" Герсон Асеведо и Жерар Гоу, которые оцениваются в 2,5 миллиона евро.