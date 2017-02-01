Трансферы-2017. Кайратовский ответ "Астане"

Из клубов премьер-лиги только "Ордабасы" остается без главного тренера.

На днях продолжающегося зимнего межсезонья произошли некоторые трансферные изменения в клубах КПЛ. О них рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Ранее уже сообщалось о том, что "Астана" приобрела 28-летнего белорусского полузащитника Ивана Маевского. Уровень игры экс-футболиста "Анжи" настолько впечатлил тренерский штаб, что в клубе приняли решение одного из своих лидеров Рохера Каньяса отдать в аренду АПОЭЛу. Колумбиец в кипрской команде пробудет полгода, после чего вернется в столицу Казахстана. Правда, не исключается выкуп прав на него киприотами. Но удивил не его трансфер, а приглашение Маевского. Наверное, мало кто из болельщиков знает, что профессиональная карьера белоруса началась лишь в 2008 году. До этого он играл в любителях и подрабатывал на рынке, катая тележку. Причем, по признанию футболиста, не обладал мегаталантом или пушечным ударом, позволявшим забивать периодически. Однако за счет трудолюбия пробился наверх, что не может не вызывать уважения. Одним словом, очень интересный игрок, доставшийся астанчанам бесплатно.







Принципиальный соперник столичного клуба в чемпионской гонке "Кайрат" ответил трансфером 30-летнего хорватского полузащитника Иво Иличевичем. Кстати, также выступавшим за "Анжи". Как известно, в махачкалинском клубе сменилось руководство, и в целях сокращения бюджета и выплат задолженностей предоставило статус свободного агента многим ведущим игрокам. Хорват имеет огромный опыт выступлений в Бундеслиге, поэтому Иличевич просто обязан помочь кайратовцам.



Другое дело, что кайратовцам необходимо продолжать усиливаться из-за возможного ухода из команды Герсона Асеведо и Бруно Соареса. Ранее в СМИ муссировалась информация о том, что два игрока одного клуба КПЛ нарушили режим на сборах, из-за чего рискуют быть отчисленными. Не трудно было догадаться о ком шла речь. Впрочем, уход чилийского полузащитника вряд ли ослабит "Кайрат", в прошлом году он никак себя не проявил. А вот бразилец зарекомендовал себя хорошим защитником. Оба имеют действующие контракты с клубом, в связи с чем потребуется потратить определенное время, чтобы пристроить их в другие команды, если, конечно, в "Кайрате" всерьез намерены с ними расстаться.



В случае прекращения сотрудничества по обоюдному согласию сторон, та же "Астана" могла бы подсуетиться. Соарес стал бы отличным приобретением. В минувшем сезоне астанчане нередко проводили игры с пятью защитниками, а потому бразильцу нашли бы место в центре обороны наряду с Марином Аничичем и Юрием Логвиненко. Хотя не исключен и такой вариант, что в "Кайрате" сохранят бразильца, а Герсона Асеведо отпустят на все четыре стороны.







В любом случае, "Астане" не помешает еще один квалифицированный защитник, сезон длинный, вдобавок предстоит выступать в квалификации Лиги чемпионов, поэтому и возникают разговоры об интересе к тому или иному футболисту, в том числе защитнику французского "Ланса" Абдуле Ба. Наверняка, нескольких новичков еще увидим в "Астане", не более. Об этом заметил и генеральный менеджер клуба Саян Хамитжанов, исключивший появление в составе большого количества новых футболистов.



Что касается других трансферов, то Неманья Максимович перейдет в "Валенсию" летом по завершении контракта, так как испанцы отказались платить за его переход 300 тысяч евро. То есть северяне отпустят своего лучшего игрока бесплатно. "Окжетпес" отказался от Абата Аймбетова, получившего серьезную травму на сборах. На восстановление уйдет не менее четырех месяцев. "Атырау" подписал достаточно хорошего вратаря Андрея Пасеченко из "Жетысу". "Шахтер" вслед за Марко Станоевичем и Миланом Стояновичем заключил соглашение с английским игроком нигерийского происхождения Кореде Айегбуси. "Алтай", наконец-то, решил все вопросы с болгарином Илианом Илиевым и приступил к просмотру широкого круга легионеров.



Между тем, "Ордабасы" остается единственным в премьер-лиге клубом, не определившимся с главным тренером. Плюс "Акжайык" не подписал пока ни одного нового игрока. Межсезонье продолжается, и чем меньше остается времени до начала нового сезона, тем оперативнее начнут решаться трансферные вопросы. За переходами футболистов можно также следить по нашей обновляемой "Таблице переходов".



Фото со страницы ФК "Астана" и "Кайрат" ВКонтакте.