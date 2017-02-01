Георгий Жуков поделился эмоциями от первого гола за "Кайрат"

Новичок алматинцев помог своей команде одержать четвертую победу кряду на сборах в Турции.
1 февраля 08:41
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Георгий Жуков. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Новичок "Кайрата" Георгий Жуков поделился эмоциями от первого гола, забитого в футболке алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Жуков отличился в товарищеском матче с чешским клубом "Фастав Злин", прошедшем на сборах в Турции. Полузащитник забил на 81-й минуте ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, установив окончательный счет - 2:0 в пользу "Кайрата".
Первый мяч в той игре за пять минут до этого забил капитан алматинского клуба Бауыржан Исламхан.
Добавим, что "Кайрат" выиграл четвертый подряд матч на сборах - ранее команда Кахабера Цхададзе была сильнее албанского "Кукеси" (1:0), российского "Оренбурга" (3:0) и словацкого клуба ДАК (1:0).
На вторых сборах в Турции "Кайрата" впереди ждут еще две товарищеские игры. 5 февраля алматинцы сыграют с болгарской "Славией", а через три дня встретятся с хорватским "РНК Сплит".
Жуков отличился в товарищеском матче с чешским клубом "Фастав Злин", прошедшем на сборах в Турции. Полузащитник забил на 81-й минуте ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, установив окончательный счет - 2:0 в пользу "Кайрата".
Первый мяч в той игре за пять минут до этого забил капитан алматинского клуба Бауыржан Исламхан.
Добавим, что "Кайрат" выиграл четвертый подряд матч на сборах - ранее команда Кахабера Цхададзе была сильнее албанского "Кукеси" (1:0), российского "Оренбурга" (3:0) и словацкого клуба ДАК (1:0).
На вторых сборах в Турции "Кайрата" впереди ждут еще две товарищеские игры. 5 февраля алматинцы сыграют с болгарской "Славией", а через три дня встретятся с хорватским "РНК Сплит".